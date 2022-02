Seit drei Jahren häkeln, stricken und nähen sie, was das Zeug hält. Ob Socken, Stirnbänder, Schals, Decken oder Schlüsselanhänger: Die Schönauer „Sträkler“ sind eine Gruppe von Frauen, die ihre Talente einsetzen, um Gutes zu tun. Verstärkung ist ausdrücklich erwünscht.

Ihre selbstgemachten Erzeugnisse geben sie gegen Spenden ab. So konnten seit der Gründung am 1. Februar 2019 insgesamt 12.500 Euro gespendet werden. Besonders am Herzen liegt den Frauen dabei die Tafel in Pirmasens, die erhielt jedes Jahr eine Zuwendung. Aber auch das Hospiz in Pirmasens und das Kinderhospiz in Dudenhofen erhielten Spenden. Zuletzt konnten 2500 Euro ins Ahrtal überwiesen werden.

Die zehn Frauen treffen sich regelmäßig am ersten Freitag im Monat von 16 bis 18 Uhr im Schönauer Gienanthhaus. „Es sind natürlich nicht immer alle da“, sagt Gründerin Sabina Bleul, „aber das ist kein Problem, man muss ja nicht immer da sein“. Bei den Treffen gibt es immer einen regen Austausch zu fachspezifischen Fragen, hier kann man so manche Kniffe für die eigene Handarbeit lernen. Neue Ideen werden immer gerne aufgegriffen. Passend zu Ostern wird es Dekohühner geben.

Jeder kann mitmachen

„Wir sind eine offene Gruppe“, betont Sabina Bleul. Jeder, der möchte, kann einfach kommen, ob Anfänger oder Fortgeschrittene – „wir können immer voneinander lernen“, ist die Gründerin überzeugt. Auch Auftragsarbeiten nehmen die Sträkler entgegen oder Wolle, die irgendwo zu Hause vergebens auf ihre Verarbeitung liegt, kann man den Sträklern spenden. Da werden auch schon mal ein Pullover, Socken oder eine Decke in den Wunschfarben oder aus der selbst gekauften Wolle gearbeitet. „Wir würden uns freuen, wenn noch mehr Leute Lust bekämen, bei uns mitzumachen“, sagt Bleul.

Die Idee zur Gründung der ehrenamtlichen Kreativen hatte sie, als sie vor fünf Jahren mit ihrem Mann nach Schönau kam. „Nach 40 Jahren im Stuttgarter Raum kannte ich hier natürlich niemanden und überlegte mir, dass ich ein soziales Projekt starten möchte, um Menschen kennen zu lernen“, blickt sie zurück. Ihre Idee, mit der eigenen Handarbeit, dem eigenen Talent, an dem man Spaß hat, etwas Gutes zu tun, begeisterte von Anfang an. „Ohne die Sträkler hätte ich Jahre gebraucht, um hier heimisch zu werden“, sagt sie lachend. Eine Facebook- und eine Whatsapp-Gruppe erleichtern Absprachen und Kommunikation.

Kontakt

Info unter Telefon 0152 07129209 oder per Facebook unter „Schönauer Sträkelkreis mit Herz“.