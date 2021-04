Der traditionelle Michaelismarkt fällt in diesem Jahr coronabedingt aus. Doch die „Sträkler“ wollten sich nicht damit nicht stillschweigend abfinden und bieten am Sonntag, 11. Oktober, eine kleine Alternative an.

„Die Sträkler“, das ist eine offene Gruppe von Frauen, die Spaß am Handarbeiten haben. Sie stricken und häkeln, nähen und sticken für einen guten Zweck. Dieser ändert sich immer wieder – je nachdem, wo Geld gebraucht wird. Die Ortsgemeinde kam schon in den Genuss von Spenden oder auch Menschen in Notlagen.

In diesem Jahr wollen die Sträkler ihre handgearbeiteten Sachen zu Gunsten der Familie Stadelmayer aus Fischbach verkaufen. „Die Schaustellerfamilie sorgt normalerweise beim Michaelismarkt für das Karussell und andere Vergnügungsstände, und wir dachten, wir können damit ein Zeichen setzen, dass wir ihnen erstens dafür dankbar sind und hoffen, dass sie im nächsten Jahr wieder kommen dürfen“, sagte Sabina Bleul, Initiatorin der Gruppe.

Verkauf am Sonntag

Gesträkelt wurde, was das Zeug hält: Mützen, Schals, Stirnbänder, Schlüsselanhänger, Kuscheltiere und vieles mehr – je nachdem, wo die verschiedenen Talente der Akteure liegen. Mitmachen kann jeder, die Gruppe trifft sich immer freitags. Auch auf Bestellung werden Handarbeiten gefertigt, der Erlös geht immer an die gute Sache.

Am Sonntag, 11. Oktober, kann man das „Gesträkelte“ von 11 bis 14 Uhr vor dem Gienanthhaus in der Ortsmitte erwerben. Alleinunterhalter Roland wird für den guten Ton sorgen und Kuchen für die Kaffeetafel daheim wird ebenfalls verkauft. Wer eine Kuchenspende liefern möchte, kann dies ab 10.30 Uhr tun. Die üblichen Abstands- und Hygieneregeln sind einzuhalten.

Info zur Gruppe