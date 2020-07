Auf einer Fläche von rund 2000 Quadratmetern stand am Freitag ein Stoppelfeld in Hornbach – nahe des Kirschbacher Weges – in Flammen. 25 Feuerwehrleute konnten verhindern, dass benachbarte Felder ebenfalls Feuer fingen.

Knapp eineinhalb Stunden waren 25 Feuerwehrleute mit dem Löschen des abgeernteten Getreidefeldes sowie mehrerer Rundballen beschäftigt, teilte Holger hell, Medienbeauftragter der Feuerwehr der Verbandsgemeinde, mit. Gegen 17 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land alarmiert. Im Einsatz waren Löscheinheiten aus Hornbach, Althornbach, Dellfeld sowie die Einsatzzentrale der VG Zweibrücken-Land.