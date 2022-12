Rund 10,2 Millionen Euro investiert der Landkreis Südwestpfalz 2023 in den Bau und Ausbau von Straßen und Schulen. Die wichtigsten Vorhaben stellte Landrätin Susanne Ganster am Montag im Kreisausschuss vor. Dabei war auch von einem Sorgenkind die Rede.

„Es lohnt sich, auf die Hinweise im Kleingedruckten zu achten.“ Was sich anhört wie der Tipp der Verbraucherberatung vor einem Vertragsabschluss, war ein Fingerzeig von Landrätin Susanne Ganster, als sie im Kreisausschuss das Straßenbauprogramm für das Jahr 2023 vorstellte. Das „Kleingedruckte“ in der Auflistung der vorgesehenen Maßnahmen spiegelt den aktuellen Stand wider und da ist mitunter Neues zu erfahren. Etwa bei der Kreisstraße 4 zwischen Trulben und Kröppen, dem „Sorgenkind“, wie Ganster sagte. Die Straße sei in einem „sehr, sehr schlimmen Zustand“.

In der kleingedruckten Anmerkung sind Veränderungen festgehalten, die das Vorhaben betreffen. Eine durchgängige Verbreiterung der Fahrbahn der K4 ist nun nicht mehr vorgesehen, lediglich einzelne Kurven sollen aufgeweitet werden. Am Trulber Ortseingang gibt es Wasserprobleme, eine neue Untersuchung mit dem Ziel, den Ist-Zustand beizubehalten, ist in Auftrag gegeben. Weil das alles schwierig ist und sich unter Umständen noch ein wenig hinzieht, stehen Haushaltsmittel erst ab 2024 bereit. 1,5 Millionen Euro soll der Ausbau der K4 kosten.

Wasgaustadion in der Warteschleife

2,5 Millionen Euro will der Kreis für den Straßenbau ausgeben. Die Reihenfolge der Projekte gibt ein Bewertungssystem vor. Die größten Projekte im kommenden Jahr sind die K43 zwischen Gebüg und Schönau, die freie Strecke der K58 zwischen der B48 und der Kreisgrenze (Iggelbach) und die freie Strecke zwischen Altheim und Hornbach (K62).

7,6 Millionen Euro werden im Haushalt für den Schulbau bereitgestellt. Die teuersten Bauprojekte sind die Sanierung des Hauensteiner Wasgaustadions und der Neubau einer Freisportanlage an der IGS Waldfischbach-Burgalben. Die Stadionsanierung in Hauenstein hätte eigentlich 2022 schon beginnen sollen, allerdings liege der Förderbescheid über die Bundesmittel immer noch nicht vor. Wenn dieser Bescheid erteilt wird, „wollen wir das sofort angehen“, sagte Ganster.

Schulunterhaltung kostet 4,4 Millionen Euro

Teurer als die Investitionen in Höhe von 3,2 Millionen Euro sind die großen Unterhaltungsmaßnahmen für 3,4 Millionen Euro. Eine Million Euro davon entfällt auf die Dachsanierung der IGS Thaleischweiler-Fröschen, für 300.000 Euro sollen Tüv-Mängel an der Elektroinstallation des Altgebäudes behoben werden. Für die Sanierung der Toilettenanlage der IGS Waldfischbach-Burgalben stehen 400.000 Euro bereit. Fast eine Million Euro muss der Kreis für laufende Unterhaltungsmaßnahmen in den neun Schulen in seiner Trägerschaft aufwenden.

„Das sind stolze Summen“, sagte Ganster mit Blick auf die Schulinvestitionen in Höhe von 7,6 Millionen Euro. „Die ganz großen Projekte haben wir aber hinter uns“, ergänzte sie.