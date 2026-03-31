Die protestantische Kirche in Maßweiler wird stillgelegt. Das heißt vorerst nicht, dass sie nicht mehr genutzt wird. Offen ist, was in Zukunft mit dem Gebäude passiert.

Dass die protestantische Kirche in Maßweiler stillgelegt wird, ist beschlossene Sache. Dasselbe gilt für die evangelische Kirche in Großsteinhausen. „Die Stilllegung ist eine unumgängliche Maßnahme“, sagt Karl-Otto Süs, Mitglied des Presbyteriums der protestantischen Kirchengemeinde Maßweiler. Grundsätzlich bedeutet die Stilllegung laut ihm, dass es von der Landeskirche kein Geld mehr für Unterhaltsmaßnahmen am Gebäude gibt. Eine neue Heizung könne zum Beispiel nicht mehr angeschafft werden. Aber: Die Nutzung des Gebäudes als Kirche habe mit der Stilllegung zunächst nichts zu tun. „Die Nichtnutzung der Kirche als Gottesdiensthaus ist somit noch nicht terminiert“, erklärt Süs. Allerdings stelle sich die Frage, wie lange das Gebäude ohne Investitionen noch dafür genutzt werden könne.

„Irgendwann läuft es auf einen Verkauf hinaus. Je schneller das passiert, desto besser“, sagt Süs. Aber wer kauft eine ausrangierte Kirche? Und zu welchem Preis soll eine solche Immobilie angeboten werden? Je länger man in Maßweiler für einen Verkauf brauche, desto schwieriger werde die Situation, meint Süs. „In Zukunft werden noch viel mehr Kirchen zum Verkauf stehen. Und da muss man erst einen Käufer finden.“ Bestenfalls gehe ein ausrangiertes Gotteshaus – so wie die Maßweilerer Kirche – an die Gemeinde, findet Süs: „Eben so, dass es die Dorfgemeinschaft irgendwie noch nutzen kann.“ Im Gespräch mit der RHEINPFALZ bringt er als Nutzungsmöglichkeit eine Art Gemeindehaus ins Spiel. In Großsteinhausen, wo ebenfalls die evangelische Kirche stillgelegt wird, hatte die Pfarrerin die Idee geäußert, ob nicht die Feuerwehr in die Kirche einziehen könnte. Großsteinhausens Ortsbürgermeister Volker Schmitt hält diese Idee jedoch für wenig realistisch.

Evangelische Gottesdienste bei den Katholiken?

Ist die evangelische Kirche in Maßweiler irgendwann nicht mehr für Gottesdienste nutzbar, stellt sich laut Süs die Frage, wo die Protestanten künftig ihre Gottesdienste abhalten können. Hier könnte die katholische Kirche ins Blickfeld rücken. „Es besteht ein gutes Miteinander zwischen den Protestanten und Katholiken in Maßweiler“, sagt Süs dazu. Während der Corona-Pandemie wurde an einem Totensonntag bereits ein evangelischer Gottesdienst bei den Katholiken gefeiert, weil man mit vielen Besuchern rechnete und den Platz für die damals geforderten Mindestabstände benötigte. Zudem war die evangelische Kirche historisch betrachtet auch einmal ein Gotteshaus für beide Konfessionen – eine sogenannte Simultankirche. Erst als die Katholiken vor etwas mehr als 125 Jahren in ihre Kirche neben dem Rathaus umzogen, wurde die evangelische Kirche den Protestanten überlassen.

Unweit der evangelischen Kirche steht die katholische Kirche. Die Protestanten haben dort während Corona einen Gottesdienst abgehalten. Foto: Paul Helmut Kreiner

Süs hegt jedoch Bedenken: „Ich bin auch mal gespannt, wie es bei der katholischen Kirche weitergeht. Die stecken ja im selben Dilemma wie wir Protestanten.“ Ältere Kirchengebäude verursachten generell hohe Investitions- und laufende Kosten. Und genau wie die Protestanten verzeichne auch die katholische Kirche sinkende Mitgliederzahlen, entsprechend sinken die Einnahmen aus der Kirchensteuer. Im vergangenen Jahr wurden laut Kirchenstatistik der Deutschen Bischofskonferenz deutschlandweit rund 307.000 Kirchenaustritte bei den Katholiken erfasst. Einschließlich Sterbefällen, Taufen und Wiederaufnahmen ist die Anzahl der Katholiken in Deutschland damit im vergangenen Jahr um rund 550.000 Personen auf nunmehr knapp 19,3 Millionen gesunken. Bei den Protestanten war der bundesweite Mitgliederschwund im vergangenen Jahr größer: Etwa 580.000 Menschen sind ausgeschieden (350.000 davon durch Kirchenaustritt). Somit ist die Anzahl der Protestanten in Deutschland auf rund 17,4 Millionen Menschen gesunken.