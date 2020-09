Trotz Corona-Krise steuert der Wallfahrtsort Maria Rosenberg auf den Höhepunkt des Betjörg-Jubiläumsjahrs zu. Am Sonntag, 6. September, wird das Stifterfest gefeiert.

Um 10 Uhr beginnt im Wallfahrtshof eine Eucharistiefeier mit Pfarrer Volker Sehy und Diakon Steffen Dully, die per Livestream übertragen wird. Musikalisch gestaltet wird sie von den „Voices of the Mill“, drei Sängerinnen von der Riedelberger Mühle, und von Oliver Duymel an der Orgel. An den Gottesdienst schließen sich im Wallfahrtshof Frühschoppen und Mittagessen an, so Sehy. Für die Messe und das anschließende Fest müssen sich Teilnehmer wegen der begrenzten Plätze anmelden: online unter maria-rosenberg.de oder Telefon 06333/923200.

Anlass für das Betjörg-Jubiläum ist der 125. Todestag von Georg Helfrich, der entscheidend für die Entwicklung des alten Wallfahrtsorts war. Am 5. September 1895 starb er in den USA, wohin er 1873 mit seiner Gemeinschaft ausgewandert war. Sie bewirtschafteten jahrzehntelang eine Farm in St. Benedict, Iowa, und stellten Anfang des 20. Jahrhunderts ihre Ersparnisse dem Bischof zur Verfügung, damit dieser eine Priesterstelle auf dem Rosenberg finanziert.

„Wir hatten die Jubiläumsfeiern viel größer geplant, aber da hat uns die Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagte Diakon Dully. Die musikalische Soirée mit dem Frauenchor „Ex-semble“ werde auf 2021 verschoben. Auch der Besuch von über 20 amerikanischen Verwandten der Stifterinnen solle dann nachgeholt werden.