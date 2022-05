Um die Sterne dreht sich am Wochenende alles in Rumbach, der zertifizierten „Gemeinde unter den Sternen“. Dort feiert das Biosphärenreservat Pfälzerwald den Abschluss des Projektes „Sternenpark Pfälzerwald“. Am Samstag, 21. Mai, gibt es ab 20 Uhr einen Rundgang ab dem Rathaus mit Erläuterungen am Sternenbeobachtungspunkt. Teleskope und mehr stehen bereit. Am Sonntag gibt es von 10 bis 18 Uhr im Mehrgenerationenpark neben Infos über die Nacht und die Folgen der Lichtverschmutzung für Menschen und Tiere noch Mitmach- und Malaktionen für Kinder, dazu Regionales zum Essen und Trinken von den Vereinen und Marktbeschickern. Ein kleines Bühnenprogramm begleitet den Tag.