Der Rat hat die Friedhofsgebühren erhöht, wie Ortsbürgermeister Sebald Liesenfeld auf Anfrage mitteilte.

„Eine Erhöhung der Gebühren ist unumgänglich, weil wir hier in den vergangenen Jahren Verluste eingefahren haben“, erläuterte Liesenfeld. Man habe die Gebühren aber moderat angepasst, so dass man am Ende auf eine schwarze Null kommen können, „und wir liegen im Vergleich zu anderen Gemeinden mit den Preisen immer noch im Mittelfeld“. Die pauschale Gebühr für die Benutzung der Leichenhalle steigt um zehn Euro auf 230 Euro, dafür wird eine Gebühr für die Benutzung des Kühlraums in Höhe von 30 Euro pro Tag eingeführt. Der Preis für ein Doppelgrab steigt von 860 Euro auf 1360 Euro, die Preise der Rasenurnengräber bleiben bei 800 Euro. Ausführlich wurde in der Sitzung darauf hingewiesen, dass auf den Rasenurnenfeldern kein Grabschmuck erlaubt ist. In der Satzung ist klar geregelt, dass bis zu vier Wochen nach der Bestattung der Grabschmuck auf der Grabstelle abgelegt werden darf. Danach muss er entfernt werden. Der Bürgermeister informierte darüber, dass der Minigolf wieder geöffnet ist und dass auch von den Ludwigswinkler Feuerwehrleuten einige im Katastrophengebiet im Ahrtal im Einsatz sind.