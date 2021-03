Bemalte Kieselsteine liegen voll im Trend. Auch bei Stephanie Reich. Was ihre bunten Steinkreationen von anderen unterscheidet, sind ihre Motive. Stephanie Reich überträgt nicht nur Comic-Motive oder Marienkäfer auf kleine Kieselsteine sondern auch weltberühmte Gemälde wie die „Sonnenblumen“ und „Sternennacht“ von Vincent van Gogh oder den „Schrei“ von Edvard Munch.

Steinreich wird Stephanie Reich damit nicht. Aber das mit geschickten Händen gestaltete, bunte Produkt gibt ihr eine große Befriedigung. Sie habe schon als Kind sehr gerne gemalt und gebastelt, erzählt die Hobbykünstlerin. In der Schule sei die Zeichenstunde ihr liebster Unterricht gewesen. Nicht nur die Lehrer bemerkten ihre Malbegabung – viele Klassenkameraden haben sie oft um Hilfe gebeten, erinnert sich Stephanie Reich noch gerne.

Als Teenager gestaltete sie mit Stofffarben Kleider, Jacken, T-Shirts und auch Stoffschuhe. Viel gewagter war ihr Herangehen, Michelangelos weltberühmte David-Figur aus Florenz als Kohlezeichnung auf eine Leinwand zu bringen. Inzwischen geht Stephanie Reich einem neuen Hobby nach: „The Art of Stone“ – also kunstvoll bemalte Steine.

Gemeinsam mit ihrem Mann wandert sie gerade in der jetzigen Corona-Zeit sehr viel. So fand sie bei einem Spaziergang im Hunsrück erstmals bemalte Steine am Wegesrand. Sie erregten ihre Aufmerksamkeit. Und als das Ehepaar Reich wieder einmal zu Fuß hier in der Südwestpfalz unterwegs war, stieß es in der Nähe von Trulben auf Steine, die mit einen Sandhasen bemalt waren. Das Motiv sei auf den Uznamen der Trulber zurückzuführen, erzählt sie schmunzelnd. Aber auch im Dahner Tal seien ihr bunt bemalte Steine in unterschiedlichster Art und mit ganz individuellen Motiven, etwa mit Postleitzahlen, aufgefallen. Was über ein Jahr in der Theorie reifte, schlug sich bei Stephanie Reich in die Praxis um.

Zunächst wurde nach passenden Steinen gesucht. Die fand die Frisörin in ihrem eigenen Vorgarten. Kieselsteine mit unterschiedlicher Prägung und Größe. Die Frage nach den Farben war schnell beantwortet. Es sollten Acrylfarben sein. Nun ging die Motivsuche los. Lustig erachtete Reich die Darstellungen von „Smarties“ oder „m & m“ – die Gesichter nur halb, das Ohr abgebissen oder im Kopf ein Loch. Toll fand sie auch Spiderman und andere Comic-Figuren, die beliebten Marienkäfer oder als Kontrast die Gesichter aus der „Silly Face Group“ . Alle diese Motive liegen bei Stephanie Reich zu Hause.

Aber diese fast normalen Steinkreationen waren es nicht, die ihr das gaben, was sie wollte: nämlich einmal das weltbekannte Gemälde der „Sonnenblumen“ von Vincent van Gogh besitzen zu dürfen. Nun liegt ein schön bemalter, fast glatter Kieselstein auf ihrem Tisch. Das Motiv: eben diese Sonnenblumen von Vincent van Gogh. Wen wundert’s, sind es doch Stephanie Reichs Lieblingsblumen.

Zunächst hat sie den Hintergrund gemalt, dann die Vase und zuletzt die Sonnenblumen. Und Reich strahlt, denn sie findet ihr Bild wirklich gelungen. Eine Steigerung war das nächste Motiv: „Der Schrei“ von Edvard Munch. Der verwendete Kieselstein habe seinen eigenen Charakter gehabt, sei nicht glatt gewesen. Aber dadurch kommt das außergewöhnliche Bildnis besonders gut zum Ausdruck, meint die Malerin.

Es folgte die nächste Herausforderung. Im Internet fand Reich das Gemälde „Sternennacht“, ebenfalls von van Gogh. Dies zu kopieren, sei die bislang schwierigste Aufgabe gewesen. Allerfeinste Pinsel waren nötig, um die Proportionen der „Sternennacht“ mit seinem im Dunkeln liegenden Dorf auf Stein zu bringen. Als Problem stellte sich auch die Wahl des Steins heraus, denn es war der kleinste, der bisher zum Einsatz kam. Aber genau seine gerundete Oberfläche habe die Voraussetzung geschaffen, alles in die richtige Perspektive zu bekommen: „Ich war selbst erstaunt, dass man die Häuser so gut erkennen kann,“ freut sich die Steinemalerin.

Und was passiert nun mit all diesen schönen Steinkreationen? Eigentlich sollten sie zur Aufheiterung in Corona-Zeiten an Wanderwegen abgelegt werden. Man soll sie fotografieren und in den sozialen Medien posten. Reich selbst hat von ihren Steinen schon einige im Pfälzerwald zurückgelassen. Die drei Gemäldemotive wird Reich aber behalten, das steht fest. Sie sind ihre kleinen, steinigen Kunstwerke, an denen sie ihre Freude hat.