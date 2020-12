Werner Kettering, Sprecher der Fraktion Alternative Politik im Kreistag (APK), betont, dass er durch einen Mund-Nasen-Schutz „zu wenig Sauerstoff“ bekomme. Deshalb wolle er keinen tragen. Kettering hatte Anfang vergangener Woche vorzeitig die Kreistagssitzung verlassen, nachdem er mehrfach ermahnt worden war, sein Halstuch vor Mund und Nase zu ziehen.

Kettering weist in einer Stellungnahme zu unserer Kolumne darauf hin, dass die Kreistagsmitglieder in der Turnhalle der IGS Thaleischweiler-Fröschen mit großem Abstand zueinander saßen. Trotzdem sollten sie auch auf dem Platz und beim Sprechen eine Maske tragen. „Da darf der Sinn hinterfragt werden“, so Kettering. Im Bundestag seien die Regeln weniger streng. Landrätin Susanne Ganster dürfe für den Kreistag keine eigenen Regeln aufstellen, meint der APK-Sprecher. Allerdings hatte die Landrätin in der Sitzung mehrfach gesagt, dass die neue Regel, wonach jeder während der ganzen Sitzung die Maske tragen muss, nicht von ihr stammt: Es sei eine Vorgabe der ADD. „In der Sache wollte ich nicht eskalieren und verließ die Sitzung freiwillig“, so Kettering. Der APK-Sprecher beklagt, dass die Lage „vergiftet mit Corona“ sei und Ärzte sich weigern würden, Atteste zur Maskenbefreiung auszustellen.

Zudem sagt Kettering, dass er nicht aus der AfD-Fraktion im Kreistag ausgeschlossen worden sei. AfD-Fraktionssprecher Lutz Wendel hatte das im Spätsommer anders erzählt: Kettering sei mit drei der fünf Stimmen der Mitglieder aus der Fraktion ausgeschlossen worden. Kurz danach sei Edmund Sofsky aus freien Stücken ausgetreten und habe mit Kettering eine neue Fraktion gebildet.

In seiner Stellungnahme behauptet Kettering jedoch, er sei freiwillig gegangen, weil Wendel „nach Gutsherrenart“ schaltete. „Er hielt sich nicht an Fraktionsbeschlüsse, zog Anträge ohne Absprache zurück, kam Aufträgen nicht nach und fälschte ein Abstimmungsprotokoll“, behauptet Kettering.