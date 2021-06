Nach den Erfahrungen des Frühjahres 2020, als viele Wohnmobilisten falsch parkten oder illegal campierten, haben einige Orte in der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland reguläre Stellplätze für Wohnmobile eingerichtet. Auch die Verbandsgemeinde bietet nun Plätze in Dahn an.

Zehn Stellplätze gibt es auf dem Parkplatz am Felsland Badeparadies in Dahn, das die Verbandsgemeinde betreibt. Dort sollen Wohnmobilisten eine Nacht bleiben können für eine Gebühr von fünf Euro, unterrichtete Verbandsbürgermeister Michael Zwick den Verbandsgemeinderat am Montagabend. Das Ticket werde an der Kasse des Bades lösbar sein. Wer die Sauna besucht, muss nicht bezahlen – nur den Gästebeitrag der Stadt Dahn in Höhe von 1,50 Euro.

Vor einem Jahr gab es teils chaotische Situationen, weil coronabedingt viele Wohnmobilisten die Region besuchten oder durchfuhren und einige wild campierten. Allerdings gab es bis dahin auch nur wenige Stellmöglichkeiten außerhalb der Campingplätze.