Der Volksmund nennt es Biebermühler Schloss, bekannt ist die Ruine am Zusammenfluss von Rodalb und Schwarzbach auch als Steinenschloss. Um seine Bedeutung zu würdigen, gibt es seit 50 Jahren einen Verein.

Mit einem Festakt im Dorfgemeinschaftshaus von Thaleischweiler feiert der Burgverein Steinenschloss am Sonntag ab 11.30 Uhr sein 50-jähriges Bestehen. Die Festrede hält Landrätin Susanne Ganster. Ehrungen folgen. Als Programm- Höhepunkte am Nachmittag gibt es zwei kostenlose Führungen auf der Burgruine mit Stationentheater.

Der Burgverein Steinenschloss wurde am 26. April 1973 im Gasthaus „Zur Linde“ in Rodalben gegründet. Der Verein verstand sich damals als „eine Gemeinschaft von Heimatfreunden, die die geschichtlich interessante Burgruine beim Zusammenfluss von Schwarzbach und Rodalben freilegen, befestigen und erhalten wollten, um der Heimatkunde im westpfälzischen Raum zu dienen. Diesem Ziel sollte auch die Erforschung der Geschichte der Burg und ihrer Besitzer sowie die Veröffentlichung heimatkundlicher Beiträge dienen. Den Vorsitz führten anfangs Paul Durm , dann Arno Knöpfle, Friedrich Lüder und seit 2002 Emil Schumacher. Zurzeit gehören dem Verein rund 50 Mitglieder an. Die Vereinsarbeit widmet sich heute hauptsächlich der Pflege und der Instandhaltung der Burgruine. Seit zwei Jahren lädt Gästeführerin Anke Vogel, selbst Vereinsmitglied, zu Führungen auf das Steinenschloss ein, was zur besseren Bekanntheit beiträgt.

Erschwerte Bedingungen für Veranstaltungen

“Die hauptsächlichen Aufgaben des Vereins bestehen in der Sauberhaltung des Geländes und in Mäharbeiten“, sagt der Vorsitzende Emil Schuhmacher. Die Arbeiten erledigt er selbst zusammen mit ein paar Helfern. Reparaturen wie an Sitzbänken oder Tischplatten seien hin und wieder zu bewerkstelligen. Immer wieder gelingen auch kleine Fortschritte an der Burgruine selbst, wie das Verfugen von Torbogen und der angrenzenden Wände oder die Erneuerung der marode gewordene Planke an der Brücke. Die Burgruine für Veranstaltungen zu nutzen werde mittlerweile erschwert durch den Aufbau, der gestemmt werden muss, und der Infrastruktur vor Ort (Wege, Toiletten und Wasserversorgung) sowie gesetzliche Vorschriften. Sie bietet sich aber an als Etappenziel bei Wanderungen, zum Beispiel über den neu angelegten Steinenschloss-Weg der Gemeinde oder bei Mountainbike- Touren.

Die Kernburg des Steinenschlosses erstreckt sich über 2750 Quadratmeter. Damals erlangte die Burg markante Bedeutung, wie aus den wenigen Schriften zum Steinenschloss hervor geht. Der Standort beruhte auf seiner einst strategisch wichtigen Lage. Wie Ausgrabungen zeigten, stand hier am Zusammenfluss von Rodalb und Schwarzbach schon in römischer Zeit eine Befestigung. Sprudelnde Quellen in der Umgebung begünstigten den Bau. Von dieser Warte aus ließ sich Ausschau halten über die Täler am Fuße der 295 Meter über dem Meeresspiegel liegenden Anhöhe: das Steinbachtal, das Schwarzbachtal und das Rodalbtal.

Zerstörung durch Barbarossa?

Zur Zeit der Franken um das Jahr 1100 grenzten hier drei Gaue aneinander, womit eine Art Verkehrsknotenpunkt entstand. Die Burg gehörte zum Speyergau, einem der zentralen Territorien der Salier, das das Gebiet der heutigen Vorderpfalz umfasste. An der Grenze von Wormsgau, Bliesgau und Speyergau ließen wohl die Grafen von Saarbrücken zwischen 1050 und 1100 die Burg errichten. Rund hundert Jahre blieb die Burg stehen, ehe ein Brand sie zerstörte. Es gibt Quellen, die davon ausgehen, dass das Steinenschloss zu den vier Saarbrücker Burgen gehörte, die Kaiser Friedrich I. (Barbarossa) im Jahre 1168 zerstören ließ, um einen Saarbrücker Territorialstaat zwischen Saar und Rhein zu verhindern. Die Saarbrücker Burgkette setzte sich zusammen aus der Burg Saarbrücken, der Burg bei St. Ingbert (Großer Stiefel), dem Steinenschloss und dem Schlössel bei Landeck. Nach der Jahrhundertwende wurde die Burg noch einmal zerstört, eventuell im Zuge des staufisch-welfischen Thronstreits. In einer Urkunde aus dem Jahr 1237 heißt es, die Burg sei zerstört und nicht wieder aufgebaut worden. Wie Keramikfunde zeigen, war die Burg bis dahin bewohnt gewesen, zum Beispiel von den Grafen von Blieskastel, die den Bergfried errichten ließen.

Viele historische Funde sind bei einer Ausstellung vor fünf Jahren im Rodalber Rathaus zur Schau gestellt worden. „Es ist enorm, über wie viele Materialien die Landesarchäologie verfügt“, meinte Schumacher bei der Präsentation der Exponate. Zu den Fundstücken gehörten Scherben und Tongefäße, sonstige Alltagsgegenstände wie Ofenkacheln und Krüge, Pfeilspitzen, Beschläge sowie Werkzeuge und Waffen. Seit dieser Ausstellung sind Exponate wie diese in Pirmasens, im Museum im Alten Rathaus, zu besichtigen.

Info

Zwei kostenfreie Führungen mit Stationentheater bieten am Sonntag Gelegenheit, das Steinenschloss und seine Geschichte ein wenig besser kennenzulernen. In Schauspielszenen erwachen die Bewohner der Burg wieder zum Leben. Dafür sorgen Südwestpfalz- Gästeführer und Waldkinder des Pfälzerwaldvereins Starkenbrunnen. Anmeldung nicht notwendig. Die Führungen dauern anderthalb bis zwei Stunden. Nähere Informationen erteilt Anke Vogel unter 06331 62124 oder 0152 21664944