Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am 28. Juni 1272 wurde die Gemeinde Steinalben erstmals urkundlich erwähnt. Das Dorf will diesen mehr als runden Geburtstag gebührend feiern. Samt einem Querschnitt durch die Vielfalt der Blasmusik, Freibier, Essen und einer Jubiläumstorte startete Steinalben am Sonntag ins Jubiläumsjahr.

Um 9.43 Uhr böllerten die Schützen aus Schallodenbach alle im Dorf wach und setzten mit den Salutschüssen akustisch den Jubiläumsauftakt. Mit einem Neujahrsempfang startete Steinalben.