Nach Heltersberg im Juni feiert an diesem Wochenende auch Steinalben sein Ortsjubiläum: Vor 750 Jahren wurde das Dorf an der Moosalb zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Das wird standesgemäß gefeiert: Von Freitag bis einschließlich Montag steht Steinalben im Zeichen der Zahl 750.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat die Schirmherrschaft für das Jubiläum übernommen. Das lange Feierwochende beginnt am Freitag mit dem Festbankett in der Moosalbhalle. Steinalben früher und heute ist der Leitfaden dieses Abends, an dem der frühere Steinalber Bürgermeister Werner Baumann zum Ehrenbürger ernannt wird. Die Moosalbtaler Blasmusik und der Gesangverein Steinalben sind musikalische Begleiter.

Alle Steinalber sollen feiern können

„Es soll ein Fest werden, das in die weitere Geschichte des Ortes eingeht“, wünscht sich Steinalbens Bürgermeister Klaus Reischmann. Deshalb heißt es am Samstag: Partyzeit in Steinalben. Alle Steinalber sollen mitfeiern können. Die Bewirtung an den Festtagen übernehmen Profis und sorgen für viele kulinarische Schmankerl. Koch und Festwirt haben österreichische Wurzeln. Das macht sich im Speiseangebot bemerkbar. Was in München beim Oktoberfest, das auch am Samstag eröffnet wird, bei Besuchern hoch im Kurs steht, wird an diesem Festwochenende auch alles geboten. Ab 18.30 Uhr wird eine Party mit Festzeltstimmung gefeiert. Die Partyband XXL Steier und Gaudi Zeit aus der Schweiz liefern dazu den Sound. An diesem Abend kostet der Eintritt zwölf Euro (Vorverkauf: zehn Euro).

Keinen Eintritt kostet das Festangebot am Sonntag. Gefeiert wird in und rund um die Moosalbhalle. Spielefest, Seniorennachmittag werden kombiniert. Familienzeit ist angesagt. Für Steinalber und Gäste. Letztere bringen internationales Flair mit. Ausgewanderte Steinalber und Freunde des Dorfes aus ganz Europa haben zum Festwochenende ihr Kommen angekündigt. Aus Schottland, der Schweiz oder Holland reisen Gäste an.

Freibons für Steinalber und Ehemalige

Der Sonntag startet mit einem ökumenischen Familiengottesdienst. Jeder Steinalber bekommt einen Freibon von 15 Euro, um zu essen und zu trinken. Für Kinder und angereiste ehemalige Steinalber gibt es zehn Euro Bonwerte. Die Senioren des Dorfes erhalten einen Freibon über 30 Euro. Orchester der Moosalbtaler, die Aschbachtaler Jagdhornbläser sind musikalische Gäste. Um 16.30 Uhr stehen die MoosIX auf der Bühne und um 18 Uhr wird mit der Rockband with Horns gefeiert: die Ambassadors, die Teil der US Air Force Band Europe sind.

Am Montag enden die Jubiläumsfeierlichkeiten mit Frühschoppen, Mittagessen und Dämmerschoppen. An diesem Tag sind alle Handwerker aus der Region (mit Voranmeldung) zum Mittagstisch eingeladen. Das Essen gibt es für sie als Dankeschön für die gute Zusammenarbeit zu einem günstigen Preis. Das Duo Father & Son beendet das lange Festwochenende musikalisch.