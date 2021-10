Relativ kurz war die Ortsgemeinderatssitzung am Donnerstagabend im katholischen Pfarramt Großsteinhausen. Sie hatte nur zwei Tagesordnungspunkte, sie hatten mit Bau und Ausbau zu tun.

Der erste Tagesordnungspunkt war der Bebauungsplan „Oben an der Kirche, zweite Erweiterung“. Er wurde in der vorangegangenen Ratssitzung behandelt und auch beschlossen „Wir müssen ihn aber noch mal aufgreifen und beschließen, da er nicht auf der Tagesordnung gestanden hat“, so Bürgermeister Volker Schmitt. Die Räte stimmten erneut ohne Gegenstimme oder Enthaltung dafür.

Zweiter Punkt war die Freigabe für den Ausbau der Straße Steigweg. Im Vorfeld zur Ratssitzung gab es eine Anliegerversammlung im Ort. „Die lief sehr gut ab, alle betroffenen Anwohner waren dabei, ihre Fragen konnten alle beantwortet werden, und es gab keine großen Diskussionen“, berichtete Schmitt.

Die beiden Planungsvarianten hatte Stadtplaner Jürgen Wolf schon im Spätsommer aufgezeigt: Man kann den unterirdisch verlegten Brunnenauslauf am Dorfplatz in Richtung Steigweg wieder offen legen oder den Wasserablauf weiter unterirdisch in den neuen Kanal einfließen lassen. Schmitt: „Die Befragung hat ergeben, dass das Wasser weiterhin unter der Straße in den Kanal einfließen soll. Damit gibt es weniger Verschmutzung, Veralgung und Glatteisgefahr.“

Einige Anwohner hatten die Befürchtung, dass es zu einer Veränderung des Straßenniveaus kommen könnte. „Das Niveau soll so bleiben wie jetzt, damit es nicht zu Problemen mit den Einfahrten oder mit dem Oberflächenwasser kommt“, fasste Schmitt zusammen. Die Kosten für den Ausbau des Steigwegs werden auf 447.000 Euro geschätzt.

Mit der Straßenerweiterung wird auch das vorhandene Straßenstück erneuert. Neben den neuen Hausanschlüssen werden die Wasserleitungen auf der kompletten Straßenlänge erneuert. „Der Strom wird von den Pfalzwerken nur noch im Boden verlegt. Dadurch müssen die Dachständer der Pfalzwerke in einer Übergangsfrist von zwei bis drei Jahren weggemacht werden.“ In dieser Zeit können die Hausbesitzer ihre Elektroanschlüsse vom Dach in den Keller verlegen. Da der Ortsrat auch hier einstimmig beschloss, wird Stadtplaner Jürgen Wolf mit den Ausschreibungen für das Straßenprojekt beginnen.

Schmitt hofft, dass man bis Mitte Dezember alle Aufträge vergeben kann. Baubeginn soll März oder April 2022 sein, Bauzeit drei Monate. Während dieser Zeit wird der Dorfplatz für die von der Baustelle betroffenen Anwohner als Parkfläche freigegeben.