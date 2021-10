Der Großsteinhauser Steigweg soll ohne sichtbares Rinnsal mit Wasser des Dorfbrunnens ausgebaut werden. Das war laut Bürgermeister Volker Schmitt die vorherrschende Meinung bei der Bürgerversammlung am Donnerstag. Die Anwohner äußerten Bedenken, dass das Rinnsal zudreckt und im Winter zu einem Glatteis-Problem führt.

Es gab den Plan, den Abfluss des Dorfbrunnes durch eine Rinne am Straßenrand des Steigweges zu führen, wenn die Straße ausgebaut wird. Das würde optisch schön, es würde fast so ähnlich aussehen wie die berühmten Bächle der Breisgau-Großstadt Freiburg.

Die Großsteinhauser Anwohner wollen jedoch kein Rinnsal in ihrer Straße. Sie befürchten – wie schon einzelne Gemeinderatsmitglieder in der Sitzung vor wenigen Tagen – dass das Rinnsal schnell verdreckt und veralgt und dann rutschig wird. „Da legt man sich schnell auf die Schnauze", sagte Ratsmitglied Hartmuth Marburger dazu in der vergangenen Gemeinderatssitzung. Zudem, so Schmitt, befürchteten die Anwohner, dass das Durchfahren der Rinne mit dem Auto Probleme macht und der Abfluss im Winter zufriert - eine erneute Sturzgefahr. Der Steigweg wird nun ohne Rinne ausgebaut, das Rinnsal wird weiterhin durch den anliegenden Grünstreifen verlaufen. Ob der Kanal dann ausgebaut werden muss, sei laut Schmitt noch zu überprüfen. Diese Prüfung laufe aber ohnehin unabhängig vom Straßenausbau.