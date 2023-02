Die ersten Aufträge für den Reifenberger Kita-Anbau sind draußen, mit dem inzwischen eingetroffenen Okay des Landes könnte der Anbau bis Ende 2023 betriebsbereit sein. Doch es gibt noch Bedenken.

Eigentlich sind alle Entscheidungen, was den Anbau der Reifenberger Kita betrifft, schon länger gefällt, Pläne fertiggestellt, Ausschreibungen abdruckfertig vorbereitet. Reifenberg durfte mit dem Anbau an seinen Kindergarten aber noch nicht starten. Vom Land fehlte der Bescheid über den vorzeitigen Maßnahmenbeginn. Aber der Bescheid ist mittlerweile eingetroffen. Der Rat schrieb in seiner Sitzung am Dienstagabend gleich die ersten Aufträge aus. Der Zeitplan, so Bürgermeister Pirmin Zimmer, ist nun, dass die Ausschreibung vier bis sechs Wochen öffentlich bei der Verbandsgemeinde ausliegen wird. Danach werden die abgegebenen Angebote durch das Architektenbüro „Planungsteam Südwest“ geprüft. Keine einfache Aufgabe, weil die Angebote sich nach Erfahrung des Bürgermeisters nicht nur in Sachen Preis sondern auch Umfang stark unterscheiden werden, vermutet der Bürgermeister. So könnte beispielsweise eine Firma dickere Wände bei den Modulen einbauen, was jedoch zu einem höheren Preis führt. Um diesen Effekt abzufedern, soll für die einzelnen Angebote ein Statik- und Wärmeschutznachweis erfolgen.

Bei den Kosten könnten die Reifenberger hingegen sogar Glück haben. Ursprünglich waren 800.000 Euro für Kita-Anbau, Heizungssanierung und Sanierung des Bestandsgebäudes im Haushalt eingestellt. Damals war aber noch geplant, die Erweiterung in konventioneller Bauweise, also Stein auf Stein, zu bauen. Dann kam die Idee auf, stattdessen eine Modulkita zu bauen. Die Module seien günstiger, schneller aufgestellt und auch von der Qualität mit einem Steinbau gleichzusetzen. Mittlerweile sind die Baukosten stark gestiegen, auch die Kosten für Modulbauten. Gleichzeitig haben deshalb viele Bauherren Projekte zurückgestellt oder abgesagt. Bei den Firmen herrscht also etwas Flaute. Zimmer will diesen Effekt nun nutzen, um doch etwas billiger an den Kita-Anbau ranzukommen. Die ursprünglich einkalkulierten 800.000 Euro dürften ausreichen, hofft Zimmer.

Fördergelder sind noch nicht da

Das Geld für den Anbau muss Reifenberg aber nicht alleine aufbringen, vom Land werden 212.000 Euro und vom Kreis 200.000 Euro Förderung erwartet. Die Fördergelder sind noch nicht da. Lediglich der vorzeitige Maßnahmenbeginn ist bewilligt. Zimmer ist aber guter Dinge, dass auch die Fördergelder in den nächsten Wochen oder Monaten eintreffen. „Bisher hat es noch nie einen Bau gegeben, der den vorzeitigen Maßnahmenbeginn, später aber keine Förderung bekommen hat“, so Reifenbergs Bürgermeister. Grund dafür, dass Land und Kreis noch keine Fördermittelzusage rausgeschickt haben, ist, dass die jeweiligen Haushalte noch nicht vollends durch sind.

Der Rat hegte dennoch seine Zweifel, erkundigte sich nach einem „Notbremshebel“, sofern das Land doch keine Fördermittel schickt. Gerhard Müller von der Bauabteilung der Verbandsgemeinde sagte, dass ausgeschriebene Aufträge vergeben werden müssen, sofern sie sich im Kostenrahmen bewegen. Sollten alle Angebote aber mindestens 20 Prozent über der Kostenschätzung liegen, könne eine Ausschreibung zurückgezogen werden.