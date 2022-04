Das Jubiläumsjahr hat die Gemeinde mit einem Frühlingsempfang in der Festhalle eingeläutet. Erstmals präsentiert und verkauft wurde die Festschrift zum 750-jährigen Bestehen.

Das Buch lässt im Schwerpunkt die vergangenen 50 Jahre Revue passieren. Die Jubiläumsfeier am dritten Juni-Wochenende beschäftigt die Gemeinde intensiv, sagte Bürgermeister Ralf Mohrhardt beim Empfang. Vieles sei nicht mehr so einfach zu realisieren wie vor 50 Jahren. Allein die Auflagen für den Festumzug seien enorm. Wenn im Juni im Lindenpark gefeiert wird, müssen sich die Bürger auf eine neue Optik einstellen. Die große Linde wird dann nicht mehr stehen. Der Pilzbefall ist so stark, dass die Verkehrssicherheit gefährdet ist.

Neben dem Jubiläum beschäftigen die Gemeinde weitere Themen, wie der Ausbau der Hauptstraße oder der Brandschutz bei der Festhalle. Verbandsbürgermeister Lothar Weber erinnerte daran, dass dieses Thema die VG bei Bruchwiesenhalle und Hallenbad in Waldfischbach-Burgalben seit Jahren beschäftigt. Jetzt steht das Projekt kurz vor dem Abschluss, „aber schon wieder müssen wir auf Teile warten“, bedauerte Weber.