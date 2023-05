Drei Schulen vereint im Engagement für die gute Sache – so könnte man den 26. Sponsored Walk in Dahn überschreiben. Hatte sich im vergangenen Jahr erstmals die Realschule plus der Veranstaltung des Otfried-von-Weißenburg-Gymnasium (OWG) angeschlossen, war in diesem Jahr auch die Grundschule mit an Bord. Gut zu erkennen waren die jüngsten Teilnehmer: Die Grundschüler waren alle in grünen T-Shirts mit Schullogo unterwegs.

Auf dem Schulhof herrschten buntes Treiben und eine entspannte Atmosphäre. Lehrer, Schüler, Ehemalige und zahlreiche Eltern verbrachten den Samstagmorgen gemeinsam beim Schulfest auf dem Pausenhof. Hier konnte man zwischen den Laufrunden eine Pause einlegen und sich stärken. Rund 500 Portionen frischen Obstsalat hatten die elften Klassen des OWG gerichtet, die über den Morgen hinweg ständig frisch geschnippelt und zubereitet wurden. Das kam bei allen gut an. Das Wetter spielte mit. Auch wenn jede Schule ihre eigenen Projekte unterstützt, war es ein starkes Zeichen, dass sich 1200 Schüler gemeinsam für den guten Zweck auf den Weg gemacht haben.