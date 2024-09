Landrätin Susanne Ganster strebt eine zweite Amtszeit an. Die CDU-Mitglieder haben sie beim Kreisparteitag am Dienstag in Münchweiler als ihre Kandidatin für die Wahl des Landrats am 2. Februar mit 96,4 Prozent der Stimmen nominiert.

115 CDU-Mitglieder waren am Dienstagabend ins Bürgerhaus nach Münchweiler