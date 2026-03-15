Nach der Auflösung des Werbekreises wird die Stadt Dahn einige der bisherigen Veranstaltungen übernehmen. Warum alles sehr genau überlegt werden muss.

Im Januar ist der Werbekreis in Dahn nach rund 50 Jahren Aktivität aufgelöst worden. Zahlreiche Veranstaltungen in der Stadt organisierte dieser Verein. Bei der Auflösungsversammlung war angedacht, dass die Stadtverwaltung zukünftig die Organisation verschiedener Aktivitäten übernimmt.

Der Dahner Stadtrat verständigte sich in seiner jüngsten Sitzung darauf, 2026 den Wochenmarkt, das Maifest und den Martinimarkt fortzuführen. In der letzten Sitzung des laufenden Jahres soll nach den ersten Erfahrungen sowie anhand der verursachten Kosten über die weitere Vorgehensweise entschieden werden.

Der seit Mai 2015 existierende Wochenmarkt an der katholischen Kirche, der immer mittwochs von 8 bis 13 Uhr geöffnet ist, kann somit fortgeführt werden. Derzeit besteht er aus vier Marktständen. Die jeweilige Jahresstandgebühr beträgt 250 Euro. Dieses Geld fließt nun an die Stadt. Der Wochenmarkt kommt neuerdings ohne Sperrung der Kirchgasse aus; lediglich die Parkplätze vor dem Gotteshaus sind noch gesperrt. Die Stände stehen direkt an der Kirchenmauer. Absperrungen zur Straße hin sorgen für die notwendige Sicherheit.

Maifest schon im April

Das Maifest mit verkaufsoffenem Sonntag und dem Stellen des Maibaums findet diesmal auf Wunsch des Einzelhandels bereits am 26. April statt. Die Stadt sowie der Obst- und Gartenbauverein und das Partyteam Dahner Felsenland organisieren die Veranstaltung gemeinsam. Auch der traditionelle Martinimarkt wird fortgeführt – allerdings ohne größere Attraktionen wie in den vergangenen Jahren. Ebenso besteht die „Nacht der 1000 Lichter“ weiterhin, da dies keinen hohen organisatorischen Aufwand für die Stadt bedeutet. Bei diesem Event Anfang Dezember kann bis Mitternacht in Dahn eingekauft werden.

Austausch mit Geschäftsleuten geplant

Stadtbürgermeister Holger Zwick (Freie Wähler) wird außerdem in den Dialog mit den Einzelhändlern und Gewerbetreibenden gehen, um einen potenziellen dritten verkaufsoffenen Sonntag und die Mitwirkungen an den Festen zu besprechen. Ein weiterer verkaufsoffener Sonntag könnte im August in Kombination mit dem Fest im Kurpark „Dahn feiert“ stattfinden. Zwick lobte die Vielzahl an Veranstaltungen in Kooperation mit zahlreichen Vereinen und Sponsoren, beispielsweise auch den Pfingstmarkt.

Bei dem Gespräch wird auch über weitere Aktionen beraten, die es bisher gab. Beispielsweise ist noch völlig unklar, wie es mit der bisherigen Modenschau im Somer weitergeht. Auch wenn das restliche Vereinsvermögen des Werbekreises an die Stadt übergeht, müssen die Übernahme von Veranstaltungen über das Jahr hinaus vor dem Hintergrund knapper Kassen gut überlegt und geprüft werden; darüber waren sich alle im Rat vertretenen Fraktion einig.