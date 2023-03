Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Rodalber CDU will einen Teil der Arbeit des Stadtrats ins Internet verlegen: Die Ratsmitglieder könnten sich auf einer Plattform austauschen, so Fraktionssprecher Florian Christ. Ob der Rat künftig per Videokonferenz tagt, scheint noch offen – zumindest wird schon mal geübt.

Eine Online-Plattform für den Stadtrat zu nutzen, regte die CDU-Fraktion bei Bürgermeister Claus Schäfer an. Das berichtete Fraktionssprecher Florian Christ im Gespräch mit der