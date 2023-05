Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Stadtrat Hornbach will den Verkehr im Ort beruhigen, auf einigen Straßen die erlaubte Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer reduzieren. Dem zugrunde gelegt werden soll ein Konzept für den kompletten Ort, das in einer der kommenden Sitzungen vorliegen soll. Die Entscheidung dazu am Mittwoch fiel einstimmig.

Dass in den Straßen von Hornbach künftig langsamer gefahren werden soll, darüber herrschte über die Fraktionsgrenzen im Rat hinweg Konsens. Diskussionsgrundlage war ein von der Fraktion