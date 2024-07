Das Führungsteam der Stadt Dahn für die nächsten fünf Jahre steht fest. Stadtbürgermeister Holger Zwick wird bei der Ausführung seiner Aufgaben erneut von drei Stadtbeigeordneten unterstützt.

Zum Ersten Beigeordneten wurde Jens Kissel von der SPD gewählt (18 Ja-Stimmen, eine Nein-Stimme). Stephan Oberhauser von der Wählergruppe Zwick ist der zweite Beigeordnete (17 Ja-Stimmen, eine Nein-Stimme, eine Enthaltung). Der neue Stadtrat wählte außerdem Jane Schäfer, ebenfalls von der Wählergruppe Zwick, als dritten Beigeordnete (17 Ja-Stimmen, zwei Nein-Stimmen).

Jens Kissel tritt seine zweite Amtszeit als Beigeordneter an. Stephan Oberhauser agiert weiterhin als Beigeordneter; er kam in der vergangenen Legislaturperiode kurz vor dem Ende der Amtszeit als Beigeordneter in den Stadtrat. Jane Schäfer wurde erstmals zur Beigeordneten gewählt. Die Frau mit britischen Wurzeln arbeitet als pädagogische Fachkraft im Otfried-von-Weißenburg-Gymnasium.

Die 20 Sitze im neu gewählten Dahner Stadtrat verteilen sich wie folgt: Stärkste Fraktion mit elf Sitzen ist die Wählergruppe Zwick. Die CDU verfügt über fünf Sitze, die SPD über drei. Die Freie Wählergruppe Hoffmann ist mit einem Sitz im Rat vertreten. Somit wurden die Stadtbeigeordneten mit einer breiten Mehrheit aller im Rat vertretenen Parteien und Wählergruppen gewählt. Sieben Personen gehören erstmals dem Rat an, wobei sechs Personen davon in der Wählergruppe Zwick sind.