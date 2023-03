Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kommt der Rodalber Aldi-Markt oder kommt er nicht? Es gibt einen Investor, der dieses Projekt auf dem Gelände der ehemaligen Schuhfabrik Servas realisieren möchte. Bürgermeister Claus Schäfer will noch auf weitere Investoren mit anderen Ideen warten.

„Alles, was da entstehen mag, ist besser als das, was dort jetzt steht“, meinte Bürgermeister Claus Schäfer am Montag im Stadtrat in Bezug auf die Ruine der einstigen Servas-Schuhfabrik