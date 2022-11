In der Hasenbergstraße, die zum Freizeitgebiet führt, will die Stadt Dahn verschiedene Maßnahmen ergreifen, um die Verkehrsbelastung für die Anwohner so gering wie möglich zu halten. Diese befürchten, dass die für sie bereits hohe Verkehrs- und Lärmbelästigung durch die Realisierung neuer Bauplätze noch weiter ansteigen wird.

In der Hasenbergstraße werden sogenannte „Berliner Kissen“ installiert, also sind geteilte Plateau-Aufpflasterungen zur Geschwindigkeitsreduzierung innerhalb von Tempo-30-Zonen. Das hat der Stadtrat am Donnerstagabend beschlossen. Die „Berliner Kissen“ werden in dem Bereich an der „Schlucht“, wie die Dahner diesen Abschnitt nennen, platziert. Vor allem dort, kurz hinter der Jugendherberge ortseinwärts, in einem Gefälleabschnitt, bestehe dringender Handlungsbedarf, wie Anwohnerbeschwerden über überhöhte Geschwindigkeit ergaben. Es soll nun getestet werden, ob sich dadurch die Geschwindigkeit der Fahrer verringern lässt. Sollte die Maßnahme erfolgreich werden, könnten weitere „Kissen“ in anderen Dahner Stadtteilen erfolgen. Nachteil bei dieser Verkehrsberuhigung ist, dass durch das Abbremsen und das Anfahren die Lärmbelästigung für Anwohner höher werden könnte.

Der Stadtrat beauftragte außerdem die Verbandsgemeindeverwaltung mit der Erstellung eines Parkraumkonzeptes. Ziel ist es, Parkplätze vom Gehweg auf die Straße zu verlagern und somit eine weitere Verkehrsberuhigung zu erwirken. Dies könnte im Bereich vom Bahnübergang bis zur Jugendherberge erfolgen. Auch eine Teil-Bepflanzung mit Kübeln wurde vorgeschlagen. Jens Kissel (SPD-Fraktion) forderte, die Fahrbahn-Markierung von Kreuzungen, an denen die Rechts-vor-Links-Regelung gilt, zu erneuern. Dies wurde jedoch laut Stadtbürgermeister Holger Zwick bereits in der Vergangenheit abgelehnt. Harald Jacubeit (Fraktion Für Dahn) schlug daher eine entsprechende Beschilderung mittels Verkehrszeichen vor.

Diskussionen um Neubaugebiet

In der Stadtratssitzung im Mai war die Schaffung weiterer Bauplätze zwischen Jugendherberge und dem Hotel Pfalzblick Wald Spa Resort auf den Weg gebracht worden (Bebauungspläne „Änderung „Wachtfelsen“ und Neuaufstellung „Braut und Bräutigam“). Daneben sind auch eine Frühstückspension und Ferien-Bungalows in der Planung. Dadurch wäre zukünftig auch eine Umleitung durch dieses Gebiet bei Verkehrsproblemen in der Hasenbergstraße möglich. Zu der Planung gingen mehrere Einwände ein, die von etwa 50 Anwohnern der Hasenbergstraße mit einer Unterschriftenliste unterstützt werden. Sie befürchten, dass die Verkehrs- und Lärmbelästigung, die nach deren Angaben schon sehr hoch ist, noch weiter ansteigt.

Ein weiterer Kritikpunkt an den Plänen war, dass sich eventuelle künftige Vergrößerungen der Jugendherberge dabei schon miteinbezogen wurden. Die Anwohner befürchten auch in diesem Fall extrem hohen Verkehr. Stadtbürgermeister Holger Zwick schlug daher vor, dass es für künftige Erweiterungen der Jugendherberge, denen man grundsätzlich positiv gegenüber stehe, ein eigenes Verfahren geben solle.

Sowohl die Neuaufstellung des Bebauungsplanes „Braut und Bräutigam“ als auch die Änderung des Bebauungsplanes „Wachtfelsen“ brachte der Stadtrat dann auf den Weg.