Viel los war am Wochenende in Dahn. Am Sonntag veranstalteten Werbekreis und Stadt das Maifest mit verkaufsoffenem Sonntag. Und am Tag zuvor wurde im Kurpark groß gefeiert: Die Grundschule hatte zum Fest eingeladen.

Rund 200 Grundschüler unterhielten dort fast 1000 Zuschauer mit Zirkusvorführungen. Ermöglicht hatte dies mit Unterstützung der Stadt der Förderverein der Grundschule Dahn, der sein 30-jähriges Bestehen feierte. In zwei Zirkusvorstellungen führten die Schüler unter anderem akrobatische und artistische Kunststücke, Clown- und Zauber- Darbietungen sowie Diabolo- und Jonglage-Übungen auf und beendeten damit zugleich eine Zirkuswoche an der Schule.

Bei der öffentlichen Veranstaltung feierte die Schule das 30-jährige Jubiläum des Fördervereins. Der Förderverein hatte durch sein Engagement die Zirkuswoche erst ermöglicht. Dessen langjähriger Kassenverwalter Paulus Kiefer wurde im Rahmen des Festes zum Ehrenmitglied ernannt. Über gesamten Tag verteilt, genossen die rund 1000 Besucher die Veranstaltung nach der langen Corona-Pause. Die Einnahmen und Spenden kommen dem Förderverein zugute.