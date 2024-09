Die Stadt Rodalben soll die Trägerschaft für die Gräfensteiner Theaterspiele übernehmen. Das ist der Wunsch des Haupt- und Finanzausschusses. Die Entscheidung trifft der Stadtrat am kommenden Mittwoch.

Bis zum 30. April war die Kreisvolkshochschule Südwestpfalz (KVHS) noch Trägerin des für Rodalben wichtigsten Kulturangebots. Weil Hans Heinen, der bisherige Geschäftsführer und Leiter der KVHS-Außenstelle Rodalben seinen altersbedingten Rückzug angekündigt hatte, gab die KVHS die Trägerschaft ab. „Es muss ein Träger vorhanden sein, um das Angebot weiterzuführen“, sagte Stadtbürgermeister Claus Schäfer. Dies könne entweder die Stadt oder ein Verein sein. „Wenn wir die Gräfensteiner Theaterspiele aufgeben, verliert die Stadt Rodalben ihre Kulturszene“, beschrieb er die Konsequenz. Die Theaterspiele boten Musik, Kabarett und Theater in der Turnhalle der Mozartschule und im Dr.-Lederer-Haus.

Im Ausschuss herrschte Einigkeit darüber, dass das kulturelle Angebot fortgeführt werden solle. Der Stadtbürgermeister könnte sich vorstellen, für eine gewisse Zeit die Verantwortung zu übernehmen, die er dann aber an ein Gremium abgeben möchte. Ursula Steinbacher, dritte Beigeordnete der Stadt, regte an, dass sich Kulturinteressierte zu einem Verein zusammenschließen, um das Angebot weiterzuführen. Hans Heinen, der mehr als 40 Jahre lang die Theaterspiele organisierte, soll eingebunden werden, so lange wie er das möchte.

Schäfer dachte noch einen Schritt weiter. „Im Rahmen der Stadtsanierung sollten wir einen Weg finden, um in Rodalben eine Stadthalle zu bauen.“ Voraussetzung sei aber, dass es einen Kulturbetrieb und einen aktiven Kulturverein gebe. „Nur, um sie zu beheizen, bauen wir keine Stadthalle“, sagte Schäfer.