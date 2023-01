Seit drei Jahren bemüht sich die Stadt darum, die über drei Jahrzehnte alten Willkommens-Grußtafeln aus Holz an den Stadteingängen durch eine originelle, moderne Installation zu ersetzen. Nun bahnt sich eine Lösung aus Metall und Sandstein an.

Der Greif aus dem Wappen Rodalbens aus Metall stammt von Peter Ochs. Er ist selbstständiger Autoschlosser und Praktiker kunstvollen Metallschneidens, seinem leidenschaftlichen Hobby. Es ermöglicht ihm, Fantasie in gegenständlich Konkretes umzusetzen. Stephan Müller, Rodalber Lehrer und Künstler, hat den Entwurf aufgegriffen und in eine Buntsandstein-Installation integriert. Er hat damit Modelle für einen künstlerischen Blickfang mit gedanklichem Tiefgang geschaffen. Müllers Kunst begegnet man in und um Rodalben schon an einigen Plätzen, ob am Arme-Sünder-Brunnen, dem Johann-Peter-Frank-Platz in der Stadtmitte, beim Bus-Bahnhof oder an der Bärenhöhle.

Die Modellarbeiten von Peter Ochs zeigen das Wappen mit dem nach rechts gewandten Greif. 1,3 Meter in der Länge und 3,7 Meter hoch sollte das zirka 120 Kilogramm schwere Objekt werden. Halt geben sollte dem Werk ein großer Sandstein. Wer in die Stadt fährt, sollte den Greif entsprechend dem Wappen der Stadt nach rechts gedreht sehen. Der nach links gewandte Greif findet sich im Wappen der Verbandsgemeinde.

Umfeld soll an Kelten-Geschichte erinnern

Es war Bürgermeister Claus Schäfer, der Stephan Müller bat, sich in das Projekt einzubringen. Damit sich der Greif „nicht im Raum verliert“, entwickelte Müller die Vorlage künstlerisch weiter. Er entdeckte die Sandsteinkruste, wie sie beim Sprengen von Quadern entsteht, zum Befestigen des Greifs auf der glatten Seite. Die grob gebrochene Rückseite bietet Platz für den Schriftzug „Auf Wiedersehen“, der eventuell in Negativschrift als Gruß beim Verlassen der Stadt zu sehen ist.

Die Gestaltung des Umfelds mit kleineren Quadern sollte an die geschichtliche Spuren der Kelten erinnern, an deren Steinreihen, die Symbolkraft ausstrahlen. „Die Aufreihung von Steinen erinnert an eine kleine Allee und symbolisiert das Willkommen“, erklärt Müller. Das ursprünglich zweidimensionale Werk wird dreidimensionale.

Installation könnte innerhalb eines Jahres fertig sein

Die Auswahl und Anordnung der Quader hängen von den landschaftlichen Gegebenheiten ab. Der Topographie wegen verläuft die Reihung aus Richtung Münchweiler bergauf. Aus Richtung Clausen/Donsieders wird die Reihe links platziert, aus Richtung Biebermühle rechts, jeweils der Sicht wegen. Der „enge Bereich“ aus Richtung Pirmasens bietet sich nur für kleine Steine und Platten an.

Ein bis zwei Meter hoch sollen die metallenen und steinernen Willkommensgrüße werden und zwei Meter tief. Ob etwas daraus wird, darüber entscheidet der Stadtrat, auch über mögliche Eigenleistungen, beispielsweise bei den Arbeiten für das Fundament. Innerhalb eines Jahres könnte die Installation fertig sein. Von den Kosten war noch nicht die Rede. Müller kann sich vorstellen, die Installation auch „Stück für Stück umzusetzen“.