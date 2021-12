In Gebäuden der Stadt Dahn wird es erst einmal keine neuen raumlufttechnischen Anlagen geben. Das ist das Ergebnis einer Überprüfung, die die CDU-Fraktion im Stadtrat im Juli beantragt hatte.

Die Überprüfung ergab bei der Kindertagesstätte St. Franziskus, deren Gebäude in städtischem Besitz ist, dass solche Maßnahmen zwar grundsätzlich förderfähig ausgestaltet werden können, aber der von der Stadt Dahn zu tragende Eigenanteil nicht zu finanzieren sei. Dies erläuterte Stadtbürgermeister Holger Zwick in der Stadtratssitzung am Mittwoch. Die Verwaltung hatte, so erklärte Zwick das Ergebnis, die Dahner Kita verglichen mit einer baulich ähnlichen Kita, die mit Raumluftanlagen ausgebaut wurde. So errechnete man einen voraussichtlichen Eigenanteil der Stadt von rund 500.000 Euro. Beim Vereinshaus Altes E-Werk stellt sich die Lage ähnlich dar, wobei hier zusätzlich noch Regeln des Denkmalschutzes zu beachten wären.

Mobile Geräte sind möglich

Alle Beteiligten signalisierten aber, dass die mobilen Raumluftgeräte der kommunalen Kita und des Fördervereins nach dem Umzug in den Neubau der Kita St. Franziskus zur Verfügung gestellt beziehungsweise weitere Geräte angeschafft werden könnten. Die neue Kita erhält mit dem Neubau eine leistungsfähige Raumluftanlage, die auch für die Pandemie ausgelegt ist.

Auch die Anlage in der Stadthalle wurde überprüft. Auch hier ergab sich, dass diese stark genug ist, um einen coronakonformen Luftaustausch zu erwirken.