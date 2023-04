Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Sanierung des Hauensteiner Wasgaustadions, die mit rund 1,56 Millionen Euro veranschlagt ist, kann mit einem Zuschuss des Bundesinnenministeriums in Höhe von 699.750 Euro gefördert werden. Was steckt dahinter? Und: Wird damit auch der vor Ort gewünschte Kunstrasenplatz im Stadion, das als Schulsportanlage in der Trägerschaft des Kreises steht, möglich?

Die Notwendigkeit der Sanierung der leichtathletischen Anlagen des Wasgaustadions ist unumstritten und seit spätestens 2018 Beschlusslage. Dafür waren rund 220.000 Euro veranschlagt