Acht Stolpersteine erinnern ab Mai in Waldfischbach-Burgalben an zwei jüdische Familien, die während der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt wurden. Zur Vorbereitung auf dieses Ereignis findet am Mittwoch, 6. April, im Heimatmuseum in Waldfischbach-Burgalben ein Treffen für alle Interessierten statt.

Der örtliche Verein für Heimatpflege und der Arbeitskreis Geschichte der Juden in Pirmasens haben die Stolperstein-Aktion angestoßen. Sie gewinnt gerade durch den Ukraine-Krieg und die damit verbundenen Schicksale wieder an für viele erschreckende Aktualität. Verlegt werden die Stolpersteine in Waldfischbach-Burgalben am 8. Mai.

Fünf Stolpersteine werden an der Ecke Haupt- und Bergstraße verlegt. Dort lebte die Familie von Heinrich Grünewald mit den drei Töchtern Lilli, Inge und Alice in einem Eckhaus. Die Zwillinge Lilli und Inge kamen 1939 mit einem Kindertransport nach Frankreich. Ihre Schwester Alice und ihre Eltern wurden im Oktober 1940 nach Gurs in Südfrankreich deportiert. Alice konnte Gurs 1940 verlassen und kam in ein Kinderheim. Ein Komitee zur Rettung jüdischer Kinder rettete den Grünewald-Kindern das Leben, ermöglichte ihnen die Überfahrt nach New York.

Rekonstruierte Familiengeschichte

In der Schillerstraße 26, dort werden anschließend drei weitere Stolpersteine verlegt, lebte Julius Strauß mit seiner Frau Mathilde und seiner Tochter Ruth Pauline. Die Familie sah sich immer wieder antisemitischen Angriffen ausgesetzt, hatte aber auch Unterstützer im Ort, die der Familie, der Tochter halfen.

Der Verein für Heimatpflege und der Arbeitskreis rekonstruieren die Geschichte der Familien. „Wir haben sehr interessante Dokumente gefunden“, sagt Karola Streppel vom Arbeitskreis. Darunter zum Beispiel handschriftliche Notizen. All das, was über die Geschichte der beiden Familien zusammengetragen wurde, wird am Mittwoch, 6. April (18 Uhr), im Heimatmuseum vorgestellt. „Wir wollen über den Stand der Dinge informieren, über das, was wir in den kommenden Wochen geplant haben“, sagt der Vorsitzende Norbert Schnauber.

Zeitzeugen und Dokumente gesucht

Interessierte, die die Stolperstein-Verlegung unterstützen und mit vorbereiten wollen, sind zu dem Treffen ins Heimatmuseum eingeladen. Die Stolperstein-Initiatoren hoffen, dass es noch Menschen gibt, die Erinnerungen an die damaligen Vorgänge haben, die vielleicht sogar noch Bilder aus dieser Zeit haben. Zum Beispiel Klassenfotos aus den Jahren 1932 bis 1939.

Geplant ist eine Ausstellung über die Familien Grünewald und Strauss. Die Stolperstein-Initiatoren freuen sich, dass noch ein Cousin von Ruth Strauss lebt. In Paris ist er zu Hause. „Er wird nach Waldfischbach-Burgalben kommen“, kündigt Streppel an. Jean-Luc Strauss und seine Ehefrau können zu Gesprächskreisen eingeladen werden. Das Ehepaar ist stark in der Gedenkarbeit engagiert und kann anhand der Lebensgeschichten der Familien Strauss und Mann über menschliche Schicksale im Holocaust berichten und darüber, was in Kriegszeiten Menschen geleistet haben, um zumindest das Leben der Kinder zu retten. Wer Interesse an einem Gesprächskreis mit Jean-Luc Strauss hat – das könnten zum Beispiel Schulklassen sein – sollte sich am besten beim Informationsabend melden.