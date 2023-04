Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gut gemeint, aber am falschen Platz, das fanden viele Wanderer, als sie das übergroße Natur- und Waldschutzplakat, das die Forstverwaltung kürzlich direkt am schönsten Ruheplatz an der Hauensteiner Queichquelle angebracht hatte, sahen. Kritik, die auch beim Forstamt ankam. Diese Woche kommt es weg.

Am Freitag teilte der zuständige Revierleiter des Forstreviers, Gerald Scheffler, mit, dass das jeweils über drei Meter lange Plakat an einen anderen Ort versetzt wird. In der Tat war