Dass man sich in Hornbach so schwer damit tut, endlich einen beliebten Rad- und Spazierweg für Autos zu sperren, ist ein Armutszeugnis.

Na also, geht doch! Zumindest in Rimschweiler. Kaum benutzten da ein paar Autofahrer wegen der Fahrbahnteiler-Baustelle verbotenerweise ein Stück des Radwegs als Abkürzung nach Ixheim, schwupps verhindern schon kurz danach zwei Beton-Sperren links und rechts des Weges den Traum vom Sprit sparenden Abkürzen. In Rimschweiler hat man rasch gehandelt!

Am Ortsausgang von Hornbach gibt es auch eine Baustelle. Dort wird eine Brücke saniert, und wer nach Brenschelbach will, muss über Altheim oder Schweyen (Frankreich) fahren. Oder man weiß, wie man abkürzt, und ignoriert, dass das nicht erlaubt ist. Vor allem morgens und am späten Nachmittag nutzen Autos den grenzüberschreitenden Europäischen Mühlenradwanderweg zwischen Hornbach und Schweyen, der vor über 25 Jahren mit dem damaligen Staatssekretär Günter Eymael und viel Pressepomp eingeweiht wurde.

Der Hornbacher Stadtrat weiß seit mindestens einem halben Jahr Bescheid. Denn die täglichen Abkürzer wurden schon bald zum Ärgernis, so dass das Thema im September auf die Tagesordnung der Stadtratssitzung kam. Getan hat sich bis heute nichts! Schon Ende des Jahres hatte Bürgermeister Reiner Hohn gesagt, was er nun erneut erklärte: Die beiden Absperrpfosten seien bestellt, man sei dran. Aber schon Anfang dieses Jahres war zu erfahren, dass die beiden Absperrpfosten bereit lägen, die der Gemeindediener nur noch an der Grenze einbetonieren müsse. Dass nun das Wetter die ganze Zeit schuld gewesen sein soll, dass man nicht habe betonieren können, ist eine faule Ausrede. Gerade in dieser Zeit – noch vor Weihnachten – wurde der komplette Brückenkörper betoniert. Mag sein, dass der Gemeindearbeiter überlastet ist, aber zwei Löcher zu graben und zwei Pfosten einzubetonieren, das stellt nun in der Tat keine bauliche Großaktion dar. Da war ja am Ende die Brücke schneller fertig!

Auf dem Mühlenweg gehen viele Leute mit und ohne Hund spazieren. Oft laufen dort Eltern mit kleinen Kindern. Autos, Geländewagen und Kleintransporter sind auf dem Premiumwanderweg ebenso zu beobachten wie Motorradfahrer. Die Wanderstrecke war früher schon mit Findlingen versperrt. Die wurden immer wieder von Unbekannten entfernt, und danach wurde ewig nicht darauf reagiert. Dass man sich in Hornbach so schwer damit tut, endlich zu handeln, ist ein Armutszeugnis.