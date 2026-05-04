Die ersten Storchenküken sind im Hornbach- und Schwarzbachtal geschlüpft. Die Anzahl der Brutpaare hat erneut zugenommen. Beobachtet wurde merkwürdiges Verhalten.

Länger als errechnet mussten die Vogelkundler des Naturschutzbundes Deutschland ( Nabu) im Zweibrücker Land warten, bis die ersten Storchenküken ihre Köpfchen über den Nestrand streckten. Für den Storchenberinger des Nabu, Björn Busch-Geertsema, ist der Zeitpunkt der Geburt wichtig. Denn die Beringung der Jungstörche für Forschungszwecke des Max-Planck-Instituts von der Vogelwarte am Bodensee müsse so geplant werden, dass sie für den Nachwuchs nicht allzu unangenehm und vor allem gefahrlos ist. Sind die Storchenkinder schon zu weit entwickelt, dann kann es zu einer unverhofften Nestflucht kommen, die die Gesundheit der Tiere gefährden könnte.

Die Beringung der Jungstörche wird durch Christian Reis vom Storchenzentrum Rheinland-Pfalz in Bornheim bei Landau unterstützt. Vor wenigen Tagen hat er mitgeteilt, dass in der Vorderpfalz zahlreiche Störche nicht an ihre Brutplätze zurückgekehrt seien. Dies deutet man als eine Auswirkung der Vogelgrippe im vergangenen Herbst. Aus Spanien, einem wichtigen Überwinterungsgebiet der Vögel, kam die Meldung, dass im Großraum Barcelona etwa 5000 Störche an dieser Krankheit verendet seien. Auch in der Umgebung von Madrid seien zahlreiche Störche an dem gefährlichen Virus gestorben.

Sogar einige neue Nester

Im Zweibrücker Land sind jedoch alle Nester wieder bewohnt: in Rieschweiler-Mühlbach, auf dem Hitscherhof, in der Klosterstadt Hornbach – auffallend auch um die Kirschbacher Mühle und auf den Bäumen an der Felsalb in Richtung Kirschbacher Hof. Auch im Saarpfalz-Kreis gibt es keine spürbaren Ausfallerscheinungen. Im Bliestal hat man einige neue Nistplätze entdeckt.

Auf den Gebäuden des Hitscherhofes sowie auf einigen Bäumen um die Hofsiedlung haben die Vögel ihre Familiengründungen erfolgreich abgeschlossen. Endlich können die Hofbewohner auch die ersten Storchenkinder bei der Fütterung durch die Eltern beobachten. In einigen Nestern ist der Nachwuchs noch nicht komplett geschlüpft.

Auf einer Linde am Hang zur Landstraße vorbei an Höhmühlbach müssen sich die Storcheneltern um drei hungrige Jungschnäbel kümmern. Der Storch mit der Ringgravur A2A75 wurde 2018 in der Gemeinde Erzenhausen in der Verbandsgemeinde Weilerbach im Landkreis Kaiserslautern geboren.

Uneingeschränktes Wohnrecht im Elsass

Erstmals brütet ein Storchenpaar im Zweibrücker Land auf einer Dorfkirche – in luftiger Höhe über dem Ortskern von Rieschweiler. Im Elsass sieht man dies sehr häufig mit gleich mehreren Nestern auf den Kirchendächern. Für die Dorfbewohner in unserem Nachbarland ist dies ein eindeutiger Hinweis darauf, dass ihr Ort eine besonders natürliche Wohnlage hat. Die Elsässer haben den Storch zu ihrem kulturellen Erbe erklärt. Er genießt daher uneingeschränktes Wohnrecht auf jedem Gebäude. Der Nabu hat den majestätischen Gleitflieger in Deutschland zu seinem Wappentier auserwählt.

Auf einem Wohnhaus der Hofsiedlung im Hornbachtal ist bei einem Foto-Streifzug in der letzten Aprilwoche ein besonders aktiver Storch am Dachfirst aufgefallen. Was ihm so viel Arbeit mit seinem Schnabel verschaffte, wurde erst richtig sichtbar beim Betrachten der Fotos auf dem Bildschirm: Er hat Jungtiere im Schnabel, die in seltsamem Winkel hinabhängen.

Storch mit Verhaltensstörung?

Zu dem ungewöhnlichen Umgang mit dem Nachwuchs sagt Wolfgang Fiedler von der Vogelwarte Radolfzell nach dem Betrachten der Fotos: „Für mich sieht das nicht nach einem Fürsorgeverhalten aus. Das wirkt wie ein Storch im inneren Widerstreit zwischen Beutemachen und Brutpflege.“ Er glaubt daher an die Ausprägung einer Verhaltensstörung. Ein solches Verhalten würde er am ehesten bei einem Erstbrüter erwarten, bei einem Altvogel aber eher nicht. Um welches Tier es sich handelt, konnte noch nicht bestimmt werden.