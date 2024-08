In den vergangenen zwei Jahren erlebte die Sparkasse Südwestpfalz eine Serie von Sprengungen an Geldautomaten. Insgesamt kam es zu sechs Sprengungen und drei weiteren Versuchen an verschiedenen Standorten. Erste sind fast fertig saniert und werden bald wieder eröffnet.

Besonders im Jahr 2023 habe sich die Lage zugespitzt, als im Schnitt alle acht Wochen ein Automat entweder gesprengt oder ein Sprengversuch unternommen wurde, teilt die Sparkasse Südwestpfalz mit. Während dieser herausfordernden Phase für Kunden und Mitarbeiter seien umfassende Sicherheitsmaßnahmen an den nicht beschädigten Standorten getroffen worden. Gleichzeitig liefen die Aufräumarbeiten sowie die Planungen für den Wiederaufbau der betroffenen Geschäftsstellen und Selbstbedienungsstandorte auf Hochtouren. Die ersten davon werden demnächst wieder eröffnen, informiert die Sparkasse Südwestpfalz.

Im Oktober soll es an vier Standorten wieder losgehen. Das sind: die Geschäftsstelle in Vinningen, die Selbstbedienungsfiliale in Bubenhausen, der gemeinsam mit der VR-Bank Südwestpfalz betriebene SB-Standort in Hornbach sowie die gemeinsam mit der VR-Bank Südliche Weinstraße-Wasgau betriebene SB-Stelle in Fischbach.

Sicherheitsrollladen bisher in Contwig installiert

Auch in der Geschäftsstelle Contwig wird es Neuerungen geben: Durch die Installation eines alarmgesicherten Sicherheitsrollladens, der den Eingang zur Geschäftsstelle zwischen 23 Uhr und 6 Uhr zusätzlich schützt, können die Zugangszeiten zu den Automaten nun auch wieder auf die Wochenenden ausgeweitet werden, schreibt die Sparkasse. Aus Sicherheitsgründen waren dort die Geldautomaten und Service-Terminals lediglich an Werktagen zugänglich. Alle anderen Geschäftsstellen und SB-Standorte sollen mit diesem zusätzlichen alarmgesicherten Schutz ausgestattet werden.

Die Bauarbeiten zum Wiederaufbau der durch eine Sprengung zerstörten Geschäftsstelle in Thaleischweiler sollen nach Aussage der Sparkasse Südwestpfalz bald beginnen. Ursprünglich hatte das Institut erwogen, die Geschäftsstelle an einem anderen Standort in Thaleischweiler neu zu errichten. Nach intensiven Aufwand-Nutzen-Abwägungen wurde dieser Plan jedoch verworfen. Die Sparkasse geht davon aus, dass die Geschäftsstelle spätestens im Frühjahr 2025 wieder zur Verfügung stehen wird.

Nachts bleibt geschlossen

Während der Bauphase bleibt die Geschäftsstelle in Rieschweiler offen, die wieder in Betrieb genommen worden war – eine Übergangslösung in herausfordernder Zeit, schreibt die Sparkasse.

Sie wird, wie viele andere Kreditinstitute, an den nächtlichen Schließungen aller Geschäfts- und SB-Stellen festhalten. Die Öffnungszeiten von 6 Uhr morgens bis 23 Uhr abends, die wegen der sich häufenden Automatensprengungen in der Region eingeführt worden sind, hätten sich als bewährtes Mittel erwiesen, um Kunden größtmögliche Flexibilität zu bieten, ohne dabei den Sicherheitsaspekt in den Nachtstunden außer Acht zu lassen, schreibt die Sparkasse Südwestpfalz.