Was in anderen Tourismusregionen Deutschlands bereits Standard ist, hat nun auch in Dahn seinen Anfang genommen. An der Bushaltestelle in der Ortsmitte wurden zwei dynamische Fahrgastinformationen installiert.

Den Fahrgästen in Dahn wird in Echtzeit angezeigt, wann der nächste Bus in welche Richtung fährt. Die Infosäulen in der Ortsmitte sind die ersten, die die Queichtal Nahverkehrsgesellschaft GmbH (QNV) im Landkreis Südwestpfalz installiert hat. Als nächstes sollen Säulen in Wallhalben folgen, informierte Arno Demand, Seniorchef der QNV. „Auch in den Bussen haben wir inzwischen digitale Anzeigen, so dass die Fahrgäste schon vor dem Ziel Informationen über ihren Anschluss erhalten. Was es auch gibt: An den neuen Säulen sind Informationen zu gesperrten Strecken oder Umleitungen. „Was bisher mühevoll studiert werden musste, können wir nun aktuell mitteilen“, so Demand weiter.

Beim Ortstermin zeigten sich Landrätin Susanne Ganster, Verbandsbürgermeister Michael Zwick, Jens Kissel vom Stadtrat und Serge Zander vom Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) erfreut über das neue Serviceangebot für Bürger und Touristen. Dahn Mitte wurde als zentraler Umsteigepunkt von vier verschiedenen Buslinien im Dahner Felsenland gewählt. Die Beteiligten waren sich einig, dass es wünschenswert wäre, die digitalen Anzeigen auch in die Ortschaften zu bringen. Wann sich das verwirklichen lässt, dazu wollte Demand allerdings keine konkreten Angaben machen.

Barrierefrei und laut genug

Eine Säule kostet 10.000 Euro und sie spricht. Sie ist also barrierefrei und Menschen mit Seheinschränkungen können sich die Anzeige vorlesen lassen. Dass man das auch bei viel Verkehr gut hört, davon konnten sich die Anwesenden bei der Besichtigung überzeugen. Die QNV war im Zuge der europaweiten Vergaberunde zum Linienverkehr im Landkreis im Jahr 2020 eine Selbstverpflichtung eingegangen, solche Infopunkte in Dahn und Wallhalben zu errichten. Von Montag bis Freitag an Schultagen fahren in der Zeit von 4.50 Uhr bis 21.05 Uhr insgesamt 110 Linienbusse von den Haltestellen Dahn Mitte ab, die Dahn in Richtung Pirmasens, Hauenstein, Bad Bergzabern, Weißenburg und Ludwigswinkel verbinden.