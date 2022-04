Eine Unterkunft zu bieten war erste Aufgabe für Kommunen und Private, die sich um ukrainische Kriegsflüchtlinge gekümmert haben. Doch inzwischen sind einige seit Wochen da. Und was nun? Das haben sich auch die Sportfreunde Bundenthal gefragt und beschlossen, für die Neuankömmlinge etwas zu tun.

Am Dienstag fand die Premiere statt: ein gemeinsames Frühstück, zu dem der Sportverein geflüchtete Ukrainer eingeladen hat. 25 Menschen, vor allem Frauen mit kleinen Kindern, nahmen die Einladung ein. Mit Unterstützung von Rita Mehr, Fabian Burkhart, Victoria Böhm und Anja Gräbenteich wurden sie aus verschiedenen Orten des Dahner Felsenlandes ins Bundenthaler Sportheim gebracht. Dort half dann der Sänger Stas Shuruínus, der selbst fünf Jahre in der Ukraine gelebt hatte, beim Übersetzen. Kennenlernen konnten sich aber auch die Flüchtlinge untereinander – was durchaus ein Ziel der Einladung war, wie der Vereinsvorsitzende Albert Burkhart-Muck erklärt. Die Menschen sollten die Gelegenheit erhalten, sich auszutauschen, meint er.

Für die Betroffenen sollte es, so der Vereinsvorsitzende, aber auch eine Abwechslung sein. Was offenbar gelungen ist: Es habe nicht lange gedauert und das Eis sei gebrochen gewesen, stellt Burkhart-Muck fest.

Keine einmalige Sache

Dieses Frühstück soll keine einmalige Sache sein. So schnell wie möglich wollten sie ein weiteres Treffen anbieten, sagt der Vereinsvorsitzende. Und er hofft, dass dazu noch mehr Ukrainer kommen können.

Die Idee dafür ist im Verein entstanden. Sie hätten überlegt, was sie tun könnten, sagt der Vorsitzende. Denn er und seine Sportkollegen wissen: Mit der Unterkunft für die Menschen ist es nicht getan. Und sie wissen auch, dass diese wahrscheinlich nicht so schnell wieder in ihr zerstörtes Land zurückkehren können. Deswegen sprechen sie auch darüber, was sie noch alles tun können. Eine Möglichkeit sieht der Vorstand darin, die Kleinen bei den Fußball-Bambinis aufzunehmen, wo Bewegung und Spaß für Jungs und Mädchen an erster Stelle steht. Die Integration der Kinder in Vereine dürfte nun zu einer der kommenden Aufgaben werden. In Bundenthal haben sie den ersten Schritt dafür gemacht.

Im Dahner Felsenland wurden zuletzt etwa 80 Kriegsflüchtlinge registriert; dazu kommen privat untergekommene Flüchtlinge, die sich noch nicht gemeldet haben bei den Behörden.