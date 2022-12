Drei Jahre lang fiel die Weihnachtsfeier des SV Wiesbach wegen Corona aus. So hatte man am Samstagabend reichlich viel Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften nachzuholen. Armin Klein, Lothar Sprengard und Hermann Vollmar wurden für 60 Jahre geehrt, Peter Vollmar, Bruno Chassein, Bernhard Hemmer, Klaus Buchmann und Manfred Türr für 50 Jahre, Andreas Scherer, Georg Wagner und Ulrike Buchmann für 40 Jahre sowie Philipp Schmidt für 25 Jahre. In Abwesenheit geehrt wurden Dieter Türr für 50 Jahre Mitgliedschaft, Steffen Grunder, Ina Türr, Andreas Gerlinger, Benno Hemmer, Uta Bernhard, Brunhilde Vollmar und Klaus Crusius für 40 Jahre sowie Jens Wagner, Michaela Theis, Alexandra Korn, Udo Kiefer und Claudia Kiefer für 25 Jahre.