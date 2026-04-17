Die Straße zum Merzalber Sportplatz soll umfassend erneuert werden. Der Start des Millionenprojekts ist für frühestens Frühling 2028 vorgesehen.

1,69 Millionen Euro: So hoch sind die kalkulierten Kosten für die Sanierung der Merzalber Straße Am Sportplatz, auch Sportplatzstraße genannt. Das Projekt soll über wiederkehrende Beiträge finanziert werden, der Gemeindeanteil beträgt 40 Prozent. Klaus Feller, Mitgeschäftsführer des SDU-Plan-Büros in Waldfischbach-Burgalben, stellte dem Gemeinderat das Vorhaben vor. Die nahezu gerade Strecke, aktuell eine stark beschädigte Fahrbahn, soll grundlegend erneuert werden. Die bereits vorhandenen drei Rampen zur Entschleunigung des Verkehrs sollen durch neue Elemente ersetzt werden. Der Ausbau umfasst 432 Meter. Hinzu kommen kleinere Abschnitte: etwa acht Meter eines seitlichen Wirtschaftswegs rechts hinter dem FCM-Sportheim, 17 Meter der steilen Auffahrt zum Hartplatz links des Sportheims sowie ein etwa 25 Meter langer Bereich in Richtung Abzweigung Turnstraße.

Offen ist, ob neben der steilen Auffahrt zum Hartplatz eine 22 Meter lange Treppenanlage mit Geländer gebaut wird. Dies würde die Kosten zusätzlich erhöhen. Geklärt werden muss laut Ortsbürgermeister Michael Köhler die Beteiligung der Verbandsgemeindewerke; laut Feller ist dazu eine Bürgerversammlung geplant. Der Rat tendiert zu einem Trennsystem mit Rundbordanlage, bei dem der Gehweg drei bis fünf Zentimeter höher liegt als die Fahrbahn.

Bäume kommen weg, Parkplatz wird kleiner

Am Knoten Bischof-Emanuel-Straße/Sportplatzstraße soll der Asphalt vollständig erneuert, die linksseitig gepflanzten sollen Bäume entfernt werden. Der bestehende Parkplatz mit 15 Stellplätzen soll schmäler werden, um die frei werdende Fläche als bepflanztes Beet gestalten zu können – eventuell mit Sitzbank.

Der Ausbau solle mindestens in zwei Bauabschnitten erfolgen, erklärt Feller: Ein einziger Ausbau sei „Blödsinn“. Der erste Abschnitt reicht von der Einmündung Bischof-Emanuel-Straße bis kurz hinter die linksseitige Abzweigung in die Turnstraße. Dort ist eine Fahrbahnbreite von sechs Metern vorgesehen. Der zweite Abschnitt beginnt hinter der Kreuzung Turnstraße und führt bis hinter das FCM-Sportheim, also linksseitig hoch zum Hartplatz und rechtsseitig in den Wirtschaftsweg; dort ist die Fahrbahn fünf Meter breit. Ein Bodengutachten zur Tragfähigkeit des neuen Straßenbelags steht noch aus.

Alle bezahlen

Unklar bleibt, wie sich Preissteigerungen auswirken. Feller rechnet mit bis zu 20 Prozent Mehrkosten gegenüber der aktuellen Kalkulation. Fest steht: Um den angestrebten Baubeginn im Frühjahr 2028 zu halten, müssen die Förderanträge bis Mitte Oktober gestellt werden. Die Straße am Sportplatz wurde Ende der 1960er-, Anfang der 1970er-Jahre erstmals asphaltiert. Zur Finanzierung erklärte Ortsbürgermeister Köhler auf Nachfrage, wer die wiederkehrenden Beiträge zahlt: „Alle Bürger“.