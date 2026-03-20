Reifenberg hat mehr als 80.000 Euro aus einem Förderprogramm zur Verfügung. Das Geld soll vor allem Bürgern und Vereinen zugutekommen. So lauten die Pläne.

Genau 82.100 Euro erhält die Gemeinde Reifenberg aus dem Regionalen Zukunftsprogramm des Landes „Regional – Zukunft – Nachhaltig“ (RZN). Die sollen, so unterstrich Reifenbergs Ortsbürgermeister Pirmin Zimmer (CDU), zum Wohle der Bürger und der Vereine eingesetzt werden. Zuschüsse bei Festen von Vereinen, eine Aufwertung der Auberghütte und eine bessere mediale Ausstattung des Raumes im Anbau ans Dorfgemeinschaftshaus sind erste Projekte, die umgesetzt werden sollen.

Zwei Großprojekte sind geplant: 12.000 Euro sind eingestellt, um Straßenleuchten auf stromsparende LED-Technik umzustellen. So sollen auf Dauer Energie und Geld gespart werden. Dieses Projekt wird gemeinsam mit anderen Ortsgemeinden über die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben abgewickelt. Für das zweite Großprojekt, die Gestaltung der Sportplatzfläche, sind 18.000 Euro eingestellt. Dafür befinde man sich noch in der Planungsphase, erläuterte Zimmer.

Auberghütte soll aufgewertet werden

Kleinere Projekte, die kurzfristig schon einen Mehrwert für die Bürger und die Vereine bringen sollen, wurden vom Rat auf den Weg gebracht. Die am Kapellenweg gelegene Auberghütte soll deutlich aufgewertet werden. Der Heimatverein leiste dort „tolle Arbeit“ und stemme viel in Eigenregie, lobte Zimmer. Mit RZN-Mitteln soll ein Sanitärcontainer installiert werden – wie der am Kapellchen. Dazu gibt es zwei je 400 Liter fassende Frischwassertanks und einer Sammelgrube. 5800 Euro werden dafür ausgegeben. Funktioniert alles wie geplant, könne die Anlage bereits im Juni genutzt werden, wenn das 25-jährige Bestehen der Hütte gefeiert wird.

Die Sanitäranlagen zu optimieren, sei der erste Schritt, um den Naturerlebnispfad Heilbachtal wieder zu beleben, skizzierte Ortsbürgermeister Zimmer. Schritt zwei, auch der ist beschlossen, ist die Stromversorgung der Hütte. Dabei profitiere die Gemeinde davon, „dass wir bei der Verlegung der Glasfaserkabel zum Stockbornerhof ein Leerrohr haben mitverlegen lassen“, erinnerte Zimmer. Durch das 75 Meter lange Rohr kann das Stromkabel verlegt werden, was teure Erdarbeiten spare. Der Rat beschloss, für 1840 Euro das notwendige Stromkabel zu kaufen, das eine Fachfirma verlegt. Im Bereich der Heilbachstraße soll später der Zähler installiert werden. Um die Verteilung des Stromes im Bereich der Hütte kümmere sich wieder der Heimatverein. Das habe dieser bereits signalisiert, sagte Zimmer. Unter anderem werde an der Hütte eine Ladestation für E-Bikes installiert. All das werde die Attraktivität der Hütte weiter steigern, prognostiziert der Bürgermeister.

150 Euro pro Verein und pro Fest

Die Gemeinde möchte die Vereine direkt unterstützen, wenn diese sich engagieren, um die Dorfgemeinschaft bei Festen zusammenzubringen. Das werde für die Vereine aus zwei Gründen immer schwieriger, erinnerte Zimmer. Zum einen fehle es zunehmend an Helfern, zum anderen stiegen die Auflagen und damit die Kosten. 3000 Euro aus dem RZN-Fördertopf möchte die Gemeinde den Vereinen direkt zukommen lassen. Veranstaltet ein Verein – es muss ein eingetragener Verein sein – ein Fest, kann er bei der Gemeinde einen Zuschuss von 150 Euro beantragen. Maximal für zwei Veranstaltungen pro Jahr sei das möglich. Geld gibt es so lange, bis der Topf ausgeschöpft oder das Programm ausgelaufen ist. Sollte dieses Instrument wie erhofft bewirken, dass das eine oder andere Fest mehr gefeiert wird, werde sich der Rat überlegen, ob er einen Fonds zur Unterstützung der Vereine füllen könnte.

Außerdem verbessert die Gemeinde ihre Ausstattung, um Feste wie das Kapellen-Dinner feiern zu können. „Gemeinsam feiern, gemeinsam Spaß haben“, sei die Devise, erklärte der Ortsbürgermeister. Knapp 5000 Euro werden investiert, um 20 Partygarnituren und vier Stehtische anzuschaffen. Bewusst habe man sich entschieden, die Garnituren bei der Pirmasenser Heinrich-Kimmle-Stiftung zu kaufen. Die liefere gute Qualität, „und uns war wichtig, dieses Geld in der Region zu lassen“, sagte Zimmer zu diesem RZN-Projekt.

Testphase für Satelliten-Internet

Das gilt auch für die mediale Ausstattung des Anbaus an das Dorfgemeinschaftshaus. Ein ortsansässiger Elektrofachhändler werde den 22-Zoll-Monitor liefern, um zum Beispiel bei Ratssitzungen und anderen Veranstaltungen bessere Präsentationsmöglichkeiten zu haben. Finanziert werde das aus RZN-Mitteln. Kombiniert werden soll das mit einer funktionierenden Internetverbindung. Da absehbar nicht mit einem Glasfaseranschluss zu rechnen sei, und in dem Bereich die mobile Funknetzversorgung im Grunde nicht existent ist, werde man das über Satellit funktionierende Starlink-System ausprobieren. Funktioniere das wie erwartet, werde die Gemeinde dieses System anschaffen, erklärte Zimmer.