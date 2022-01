Der Turn- und Sportverein (TuS) muss investieren. Zum einen in den im Jahr 2000 in Betrieb genommenen Trainingsplatz. Zum anderen ist das Hauptspielfeld der Fußballer direkt vor dem Sportheim sanierungsbedürftig. Außerdem muss der Verein auch die Folgekosten des Einbruchs beim Sportheim und Pavillon im Auge behalten. Für jede Maßnahme wurde jeweils ein Bedarf von etwa 15.000 Euro genannt.

Samstag, 13 Uhr, 0 Grad und herrliches Schneevergnügen. Kinder ziehen Schlitten und das Areal um TuS-Sportheim und den beiden Fußballplätzen zeigt eine zirka vier Zentimeter hohe Schneedecke. Die Gemeinde liegt 459 Meter hoch. Da blieb der über die Nacht gefallene Schnee liegen. Es kracht vernehmlich, als der Vorsitzende des Turn- und Sportvereins, Klaus Kneis, mit der RHEINPFALZ zunächst über den oberen Sportplatz stiefelt, um zum unteren renovierungsbedürftigen Fußballfeld zu gelangen. Alle beide Spiel- und Trainingsflächen sind schneebedeckt. Auch das ist ein Problem, wie Kneis sagt: der Schnee mit seinem Schneewasser, wenn es taut. Denn der untere Sportplatz hat keine Drainagen, keine Entwässerung. In den zurückliegenden Regenzeiten haben sich tiefe Löcher, neben einzeln wachsenden Grasbüschel, gebildet. „Wenn Du hier spielst, springt der Ball, wohin er will, nicht aber, wohin ihn der Fußballer haben will“, sagt Klaus Kneis.

Es gibt wieder Helfer-Gruppen

Die im Jahr 2000 angelegte Fläche, primär als Ausweich- und als Trainingsplatz genutzt, wurde seit Jahren nicht mehr spieltauglich hergerichtet. Zwar seien hin und wieder einige Schubkarren mit Sand auf das Spielfeld gefahren und die Löcher damit irgendwie ausgeglichen worden, „aber das bringt im Prinzip nichts“, sagt Kneis. Ein weiteres Manko sei, dass eine „Rentner-Arbeitsgruppe“ seit Jahren nicht mehr bestehe, weil die ehrenamtlich tätigen Männer schlichtweg in die Jahre gekommen seien. Dieses Defizit wurde in der jüngst stattgefundenen Jahreshauptversammlung beseitigt. Es gibt nun wieder verschiedene Gruppen, die sich mit unterschiedlichen Themen rund um die TuS-Anlage freiwillig beschäftigen, berichtet der Vorsitzende.

Mindestens 15.000 Euro für Platzsanierung

Die eingeholten Angebote von verschiedenen Firmen zur Sanierung des unteren Fußballplatzes liegen zwischen 15.000 und 25.000 Euro. Viel Geld, obwohl der Verein wieder schwarze Zahlen schreibt. Obwohl er schon einige Tausend Euro in die Innensanierung, beispielsweise in die Küche, investiert hat. Um auch gefördert zu werden, ging die Vereinsführung den ungeliebten Weg und hob die Vereinsbeiträge von 60 auf 72 Euro jährlich an. „Nur so können wir auf finanzielle Unterstützung des Verbandes hoffen“, betont der TuS-Chef. Der TuS hat rund 200 Mitglieder.

An Arbeiten stehen unter anderem an: eine komplette Abfräsung der Fläche, das Einebnen und Nivellieren sowie das Einsäen des neuen Rasens. „Alles soll wieder gleichmäßig werden, nicht hier und da Löcher und Einzelgrasbüschel. Man kann auch nicht mehr trainieren darauf, der Platz ist hin“, stellt Klaus Kneis fest.

Die gleiche Summe für den oberen Platz

Das Training musste aufgrund des sehr schlechten Zustandes des unteren Fußballplatzes auf das obere Spielfeld verlegt werden. Aber Training und Spiel, auch das tut dem eigentlichen Hauptplatz nicht gut . Er wäre als nächster an der Reihe, saniert zu werden. Dazu muss aber die untere Spielfläche hergerichtet sein, muss ihre Ruhezeit gehabt haben, bevor nun hier eine Doppelbelastung erfolgen kann. Das obere Fußballfeld verfügt über eine Bewässerungsanlage und Drainagen und kann also mit Schnee und Regen besser zurecht kommen. „Eines nach dem anderen, wir überstürzen nichts“, gibt Kneis vor. Und er verweist auch auf die neugebildeten „Kommissionen“, also Arbeitsgruppen, welche schauen, was wo gemacht werden muss. Alles, was anliegt, wird Kneis vorgetragen und im Vorstand entschieden.

Was die Sanierung des zweiten, oberen Platzes betrifft, kalkuliert Kneis mit der gleichen Summe „um 15.000 Euro“. Die Wiederherstellung des unteren Spielfeldes soll schnellstmöglich angegangen werden – „direkt wenn das Wetter es zulässt, wenn es aufgeht“, gibt der TuS-Vorsitzende vor. Der Gemeinderat gewährte in seiner jüngsten Sitzung für die Sanierung 3000 Euro Zuschuss.

Und noch 15.000 Euro Schaden durch Einbruch

Die Summe von etwa 15.000 Euro wurde auch von der Polizei geschätzt für den Schaden, der jüngst durch die Einbrüche an Sportheim und Pavillon entstanden ist. Man habe die Schäden allesamt der Versicherung gemeldet. Damit man aber Sportheim und Pavillon wieder abschließen konnte, mussten erste Sicherungsarbeiten ausgeführt werden. So mussten etwa Türen wieder eingeputzt, Schlösser wieder neu eingesetzt werden. Nun wartet der TuS-Vorstand ab, welche Vorgaben die Versicherung macht, ob noch ein Schadensgutachten erstellt werden muss. „Wir sind in jeder Hinsicht zuversichtlich. Es geht voran, trotz Pandemie und Einbruch“, gibt sich Klaus Kneis zuversichtlich.