Die im Dezember 1977 eingeweihte Rotensteinhalle in Münchweiler wird saniert. Die ersten Aufträge sind vergeben, der Planer rechnet damit, dass die Sanierung zwei Jahre dauern wird.

Architekt Hans-Jürgen Schuck vom Planungsbüro Planungsteam Südwest (PTSW) aus Dahn präsentierte am Montagabend dem Gemeinderat die Sanierungspläne und erläuterte die einzelnen Maßnahmen. Die Planung bildet die Grundlage für den erforderlichen Bauantrag. Der ursprüngliche Charakter der Turnhalle soll von außen erhalten bleiben, sagte Schuck. Das bedeutet, dass die Dachneigung so gering wie möglich gehalten wird, um die bisherige Flachdachoptik zu erhalten, aber gleichzeitig die Installation einer Photovoltaikanlage ermöglicht wird. Bezüglich der Sonnenenergiespeicher befand Bürgermeister Timo Bäuerle, dass der Hallenbetrieb zwar wenig Strom benötige, jedoch werde erfahrungsgemäß viel eingespeichert. „Wir müssen schauen, wie wir damit umgehen“, so Bäuerle.

Große Eingriffe in die Statik der Halle seien nicht erforderlich, versicherte Schuck. Die Änderungen in der Halle seien mit den Vereinen abgesprochen worden, die dort Sport treiben. Wünsche seien nach Möglichkeit berücksichtigt worden. Die Duschkabinen werden beidseitig begehbar sein, die Anzahl wurde von vier auf drei reduziert. Eine Kabine wird umfunktioniert zu einem Fluchtweg. Eine Behindertentoilette findet im Eingangsbereich ihren Platz. Künftig gibt es keine Theke und keine Küche mehr, an deren Stelle entsteht ein Lagerraum.

Aufregung über Schildkosten

Bei Sportveranstaltungen bestehe die Möglichkeit, im Bereich der ehemaligen Zuschauerbühne, die entfernt ist, Tischgarnituren zur Bewirtung aufzustellen. Die Technik im Regieraum wird auf den neuesten Stand gebracht. Die Außenwand der Halle soll gedämmt werden. In den nächsten Wochen wird die Halle gesperrt. Schuck geht davon aus, dass die Sanierung zwei Jahre dauern wird.

Aufregung gab es wegen der Kosten des gesetzlich vorgeschriebenen Baustellenschildes, das zu Beginn der Sanierung aufgestellt werden soll. Das Schild ist fünf mal drei Meter groß und gibt Auskunft, welche Firmen gerade welche Arbeiten ausführen. Den Zuschlag erhielt die Firma WHV Design GmbH aus Pirmasens, die das Schild für rund 5100 Euro erstellt und betreut. Dazu befand Timo Bäuerle: „Wir müssen uns daran halten wegen der Fördergelder, aber das Geld kommt von den Bürgern als Steuerzahlern.“

Mögliche Kostensteigerungen

Unabdingbar bei der Sanierung der Halle sei eine baubegleitende Schadstoffanalyse, so Bäuerle. Die Ingenieurgesellschaft ICP aus Rockenhausen erhielt den Zuschlag in Höhe von rund 5530 Euro. Es müsse festgestellt werden, welche Schadstoffe vorhanden sind, sowohl außen, wie innen und auch im Erdbereich. Diese müssten bei der Entsorgung angegeben werden.

Ebenfalls Priorität hat die Kanalinspektion. Die Firma Germann Kanaltechnik aus Pirmasens wird die Kanalleitungen für rund 1600 Euro untersuchen. Bäuerle wies den Rat darauf hin, dass je nach Ergebnis von Schadstoffanalyse und Kanalinspektion weitere Kosten folgen könnten. Anfang des Jahres waren die Sanierungskosten für die Rotensteinhalle auf rund zwei Millionen Euro geschätzt worden.