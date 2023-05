Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Spaten wurden am Montag hinter der Sporthalle der Integrierten Gesamtschule (IGS) Daniel Theysohn in Waldfischbach-Burgalben (IGS) nicht ausgepackt. „Wir hätten heute gerne den Spatenstich gemacht“, bekannte Landrätin Susanne Ganster. Aber wie so oft in diesen Zeiten blieb dieser Wunsch unerfüllt. Die Arbeiten für das neue IGS-Sportgelände sind zwar ausgeschrieben, „aber wir haben kein Angebot erhalten“, sagte die Landrätin.

Statt des geplanten Spatenstiches gab es symbolisch den Plan für die neue Sportstätte. Gerahmt, um ihn in der Schule aufhängen zu können. Die Landrätin