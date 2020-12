Obwohl das Wasgau-Theater derzeit keine Stücke aufführen kann, gab es an Heiligabend eine Premiere: Theaterleiter Andreas Bastian spielte sein Akkordeon vom Felsen über Petersbächel aus.

Eine halbe Stunde lang erklangen Weihnachtslieder aus der ganzen Welt übers Tal. Die Idee dazu spukte Bastian lange im Kopf herum. Schon sein Vater habe ihm erzählt, dass die jungen Leute früher mit ihren Instrumenten vom Felsen aus spielten. „Ich fand es schade, dass die Trompeter wegen Corona in diesem Jahr an Heiligabend nicht vom Felsen aus spielen konnten“, sagte Bastian der RHEINPFALZ.

Bei einem zufälligen Gespräch mit Holzkünstler Erwin Würth äußerte Bastian seine Enttäuschung und erzählte von seiner Idee. „Da hat Erwin spontan gesagt, er trägt das Akkordeon hoch“, erzählt der Theaterleiter. Eine viertel Stunde wollte Bastian spielen – aber er hatte so viele Lieder auf seiner Liste stehen, dass es doppelt so lang wurde. Noten braucht der Musiker keine, der Titel des Liedes genügt ihm. Am Ende erklang im ganzen Dorf Applaus aus den Fenstern und von den Balkonen.