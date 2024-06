Zum zweiten Mal waren die Schüler der Grundschule am 8. Mai für einen guten Zweck den „Sponsored walk“ gelaufen. Das Spendenergebnis mit insgesamt 7296 Euro übertraf das Vorjahresergebnis um 83 Euro.

In einer kleinen Feierstunde, die die Kinder mit Liedern gestalteten, wurden die Spenden jeweils zur Hälfte an zwei Organisationen übergeben. Für den „Pakt für Pirmasens“ nahm Martina Fuhrmann den Scheck entgegen und für die „Aktion Afrika“ Franz-Josef Schächter. Der Pakt für Pirmasens ist ein ehrenamtliches Netzwerk, das verschiedene Projekte für Kinder – wie beispielsweise Sportprojekte, Lesen Lernen, kreative Projekte oder Fahrdienste – ehrenamtlich organisiert. Die Aktion Afrika ist vor allem in Kenia und Tansania tätig. Dort werden Schulen durch Patenschaften unterstützt, es gibt aber auch medizinische und Wasserprojekte. Aktuell wurden wegen schwerer Überschwemmungen und großer Dürre in Nairobi Lebensmittel verteilt, was nur unter Polizeischutz möglich war, informierte Schächter. Das beste Ergebnis hatte die Klasse 2a mit 937 Euro erlaufen, das zweitbeste die Klasse 3a mit 833 Euro. Schulleiter André Wünstel bedankte sich bei den Kindern, die großen Ehrgeiz beim Rundenlaufen gezeigt hatten. Zum Abschluss sangen alle gemeinsam die Schulhymne „Wir sind von der Grundschul’ Dahn“. Monika Mann, stellvertretende Schulleiterin, hat zur Melodie des Songs „Magic in the Air“ der Gruppe Magic System einen Text geschrieben, der die Werte und das Zusammenleben aller an der Grundschule Dahn thematisiert.