Fußball spielen war bei den Amateuren in den vergangenen Monaten coronabedingt kaum bis gar nicht möglich. Die Verantwortlichen des SSV Höheinöd nutzten die Zeit und trieben das schon lange geplante Projekt Rasenplatzbau so weit voran, dass einer der letzten Hartplätze in der Region bald ergrünt.

Schon in den 1990er Jahren sei diese Idee entstanden, erinnerten die gleichberechtigten SSV-Vorsitzenden Markus Gerstle und Harald Stichler beim Spatenstich. Es blieb immer wieder beim Hartplatz.