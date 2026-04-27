Der Reifenberger Spielplatz wird in den kommenden Wochen saniert. Läuft alles nach Plan, stehen die neuen Spielgeräte im Sommer.

Der Reifenberger Spielplatz in der Kolbenstraße wird aufgewertet. Drei neue Spielgeräte kommen hinzu. Ein Kletterturm soll das alte Seil-Klettergerät ersetzen. Ein zweites Klettergerät mit dem Namen Klettermax wird in die obere Ecke in Richtung Flörsheimer Straße gebaut. Außerdem gibt es eine neue Holzwippe samt Mini-Nestkorbschaukel. Von den bisherigen Spielgeräten bleiben nur die Schaukel und das Karussell stehen. Ebenso gibt es einen neuen Zaun, der Eingang an der unteren Ecke Richtung Kolbengartenstraße wird verschlossen.

Die Geräte werden in Eigenregie aufgebaut. Das Material kostet rund 29.000 Euro. Während die neuen Spielgeräte aufgebaut werden, wird der Spielplatz teilweise gesperrt. Ortsbürgermeister Pirmin Zimmer hofft, dass der modernisierte Spielplatz im Juli oder August eingeweiht werden kann.