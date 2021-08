Auf dem Spielplätzen im Hechtloch und in der Gartenstraße sollen neue Spielgeräte aufgestellt werden. Dem stimmte der Gemeinderat von Rieschweiler-Mühlbach in seiner Sitzung am Dienstagabend einstimmig zu. Einziger Wermutstropfen: Die lange Lieferzeit.

Rund 20 Wochen wird es dauern, bis die vier neuen Spielgeräte angeliefert und aufgestellt sind. Das erklärt Bürgermeister Peter Roschy am Mittwochnachmittag. Auch die Spielgeräte-Industrie habe derzeit mit langen Lieferzeiten zu kämpfen, dass die Geräte noch dieses Jahr aufgestellt werden, könnte knapp werden.

Geplant sind eine neue Nestschaukel, ein Karussell sowie eine Holzschaukel für den Spielplatz im Hechtloch. Auf den in der Gartenstraße soll ein neues Schaukelpferd gestellt werden. Der Auftrag für die Spielgeräte ging an die Firma Playteam in Halsenbach, das ist in der Nähe zu Koblenz. In den Kosten von rund 9900 Euro sind laut Roschy auch das Aufstellen der Spielgeräte drin. Die Spielplätze im Neubaugebiet und in der Wiesenstraße bleiben bei der Sanierung außen vor, der Spielplatz im Neubaugebiet ist noch gut in Schuss, der in der Wiesenstraße soll zum Mehrgenerationsplatz umgebaut werden. phkr