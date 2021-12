Die Gemeinde Schindhard will im kommenden Jahr ihren Spielplatz erneuern. Auch die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses soll weitergeführt, das Thema Bauplätze vorangetrieben werden.

50.000 Euro wurden für die Erneuerung des Spielplatzes in den neuen Haushaltplan der Gemeinde eingestellt, den der Rat am Dienstagabend verabschiedete. Darüber informierte Ortsbürgermeister Tobias Herberg auf Anfrage nach der Sitzung. Der zweite Bauabschnitt für die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses soll fortgeführt und möglichst im Sommer abgeschlossen werden. Thema ist auch die Schaffung neuer Bauplätze. Mit den privaten Eigentümern der dafür in Frage kommenden Flächen sei weitgehend gesprochen worden, so Herberg; wenn diese Gespräche abgeschlossen seien, könne man in die konkrete Planung gehen.

Der erste Ortsbeigeordnete Timo Meigel und Ratsmitglied Oliver Grünewald, die an der Erarbeitung eines Konzeptes für die Spielplatzerneuerung beteiligt waren, haben ihre Mitarbeit im Rat beendet. Meigel hat sein Ehrenamt aus zeitlichen Gründen niedergelegt, wie er bestätigte. Grünewald hat sein Mandat vor der Ratssitzung niedergelegt; manches in der Kommunalpolitik sei nicht so schnell umsetzbar, wie er es gedacht habe und wie es auch sein Anspruch sei, begründete er dies auf Nachfrage. Beide waren bei der Kommunalwahl 2019 mit der neu gegründeten Wählergruppe „Schindhard hat Zukunft“, der auch der Ortsbürgermeister angehört, in den Rat einzogen.